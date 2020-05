Concerti dal vivo, di cantanti e complessi, rinviati al 2021 auspicando che il virus la corona…l’abbia persa, ma resta tutto il problema della organizzazione degli spettacoli con tanti posti di lavoro che rischiano di andare persi e di svuotare di attrattive l’animazione,necessaria, per dotare di un minimo di proposte l’offerta turistica locale e nazionale. Un problema, del quale si fa interprete Antonio Serravezza, che si aggiunge alla riapertura, fissata per il 15 giugno di cinema e teatri o a funzione mista. A Matera, in attesa del Duni, si attendono le riaperture del Comunale ‘’Guerrieri’ de “Il Piccolo’’ della multisala Red carpet, mentre il Kennedy e per quello del borgo La Martella i tempi sono a ‘’quando sarà possibile’’. E allora si dovrà pensare agli spazi all’aperto per piccole iniziative, piazze del centro o vicinati dei Sassi, cave settecentesche da quella del Sole (c’è una proposta dell’arch. Antonio Acito ) a cava Paradiso alle piazze di periferie e borghi alla splendida terrazza di Palazzo Lanfranchi. Vanno riprese alcune buone pratiche del passato. Anche perché la gente non può restare confinata a casa e, meno che meno, i turisti per ammirare un concerto o una rappresentazione on line sui canali social. Non c’è atmosfera. E’ come mangiare una minestra in bianco senza né amore è né sapore…E allora che il Comune e altri soggetti si attivino nei modi e nei tempi che riterranno opportuni per far lavorare prima di tutto i gruppi locali, anche in relazione al fatto che le risorse sono scarse, visto il prosciugamento della voce ‘’tassa di soggiorno’’. Nomi tanti dalla musica, al ballo, al teatro. Serravezza ricorda la bella e travolgente esperienza al Duni promossa dal canale social “Sei di Matera se…’’ con le esibizioni di Lia Trivisani, Pasquale Cancelliere, Geo Corretti che si divertirono e fecero divertire. Un esempio. La lista dei gruppi materani che hanno voglia di fare e di esibirsi è lunga…



VOGLIA DI EVENTI NEL PERIODO COVID

Il 15 giugno è la data di ripartenza importante per il settore spettacolo 🎭 Secondo l’ultimo Dpcm possono riprendere gli eventi nei teatri, nelle sale da concerto e nei cinema “con posti a sedere preassegnati e distanziati”, nel rispetto della distanza di un metro per personale e spettatori. Tra le misure, distanziamento anche tra gli artisti, misurazione della febbre a maestranze e pubblico, con divieto di partecipazione per chi ha più di 37,5 gradi di febbre; uso obbligatorio della mascherina. Purtroppo Matera non ha, al momento, a disposizione teatri disponibili. Il più importante e capiente contenitore, il teatro Duni, è stato da poco rilevato dal Comune di Matera e attende un radicale restauro prima della riapertura. Gli altri due teatri hanno una capienza molto limitata considerando le nuove norme e sarà difficile organizzare eventi. Per il momento dobbiamo sperare nel bel tempo estivo per eventuali spettacoli all’aperto dove è possibile di avere fino a massimo mille posti a sedere con le relative distanze di sicurezza. Quando possiamo sosteniamo questo settore che ci regala tanti momenti felici e tante risate. Attendiamo qualche progetto per l’estate materana 2020. Ricordo con piacere lo spettacolo organizzato dal gruppo facebook Sei di Matera se… presso il teatro Duni con Lia Trivisani Pasquale Cancelliere Geo Coretti tre anni fa di questo periodo (10 repliche- circa 10.000 spettatori).