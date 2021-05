Una bella iniziativa dopo il lungo periodo di confinamento domiciliare, da pandemia da virus a corona, per regalare e regalarci la musica del territorio. E con ” Rupestria” del maestro Luigi D’Ambrosio è l’occasione per farlo,aderendo alla campagna di autofinanziamento o crodwfunding a sostegno del progetto. Potete farlo con una donazione sul sito che segue

https://www.gofundme.com/f/musica-di-damiano-dambrosio?utm_source=facebook e ascoltandone l’esecuzione.

Il CD dal titolo “Rupestria”, contiene due brani, che D’Ambrosio ha scritto in tempi diversi: entrambi belli e originali

Il brano che dà il titolo al CD (risale a diversi anni fa) è stato eseguito in numerose e importanti rassegne musicali ed è stato dedicato dal compositore a due persone conosciutissime, rinnamorate dell’arte e che vivono e promuovono le arti a tutto tondo, come Michele Saponaro Marta Salonna L’altro brano “Cellomar” è inedito. Si tratta di una composizione per violoncello e marimba (scritta di recente per un duo insolito e originalissimo di strumenti), dedicata ai musicisti che la eseguiranno in prima assoluta non appena uscirà il CD. Ora tocca a voi…cominciando a suonare sulle note del link

IL COMUNICATO DELL’INIZIATIVA

PARTECIPATE ALLA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER L’AUTO PRODUZIONE DEL CD DI MUSICHE DEL COMPOSITORE MONTESE DAMIANO D’AMBROSIO, LIBERAMENTE ISPIRATE AL NOSTRO TERRITORIO APPULOLUCANO!

In questi giorni l’amico e mentore del M° D’Ambrosio, Michele Saponaro e i musicisti Luciano Tarantino (violoncellista), Ilaria Paolicelli (percussionista formatasi sotto la direzione di Giovanni Tamborrino, ideatore e curatore del Festival della Terra delle Gravine), Rocco Debernardis (clarinettista), Francesco Basanisi (pianista) e la qualificata collaborazione tecnica della etichetta discografica Farelive di Matera (ingegnere del suono, Eustacchio Montemurro / grafico, Peppino Barberio) hanno lanciato una raccolta fondi per l’edizione auto prodotta del CD di musica classica contemporanea Rupestria contenente due straordinarie partiture, che il compositore lucano (originario di Montescaglioso) ha scritto in tempi diversi.



Il brano che dà il titolo al disco è stato eseguito in prima assoluta a Maratea (luglio 2011) e successivamente in numerose e importanti rassegne musicali. Scrive il Maestro: «Rupestria vuole essere un omaggio all’antica civiltà rupestre abbarbicatasi nell’habitat murgiano. Latentia sono i luoghi nascosti della geografia e della memoria, anfratti, terrazze e strapiombi dove giunge l’eco dei rintocchi sommessi di una campanella, che chiama alla preghiera gli eremiti delle chiese rupestri. La Canzone murgiana evoca un’antica melodia pastorale, sostenuta dal ritmo dei campanacci delle greggi. Due ramarri dalla gola azzurra sostano assorti sul muretto a secco di un orto, preparandosi al rito della lotta per l’accoppiamento. Da lontano giunge l’eco di un ballo del vicinato che invita ai corteggiamenti». La composizione è dedicata a Michele Saponaro e Marta Salonna.



L’altro brano Cellomar è inedito. Si tratta di una composizione per violoncello e marimba (scritta di recente per un duo di strumenti insolito e originale) dedicata ai musicisti Tarantino e Paolicelli che la eseguiranno in prima assoluta non appena uscirà il CD. Riportiamo anche per questo brano l’autorevole testimonianza del Compositore: «Cellomar è nata per sperimentare sonorità particolari, combinando la vibratile cantabilità di uno strumento principe dell’orchestra, qual è il violoncello, con la brillante percussività della marimba. Un duo inedito e intrigante che alterna movimenti lenti e riflessivi a brani di frenetica motilità. Questi i titoli dei brani: La campagna è deserta (da Garcia Lorca), Danza di nuvole rosa, Rondò di primavera, Se presti attenzione, Amyclae, Lo spazio della mente, Berceuse per Loris, Ballo della vendemmia, Ed è vuota la strada (da Garcia Lorca), Toccando Paradisi».

Per effettuare la donazione è sufficiente andare su https://www.gofundme.com/f/musica-di-damiano-dambrosioutm&utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer

Sulla stessa piattaforma è possibile vedere il videoclip promozionale della campagna di sottoscrizione.

A coloro che daranno un concreto sostegno a questo progetto, sarà donata copia del CD.