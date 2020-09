Nella prima Repubblica a scuola si tornava il 1 ottobre e così fino al 30 giugno, con l’interruzione di tutte le feste comandate e non, che facevano fare ”ponte” per tutti. Altri tempi. Poi sono arrivati i calendari locali, la cancellazione delle feste religiose e l’accorpamento di altre. Ma la scuola, almeno sulla carta, e nonostante la famiglia abbia cambiato consistenza e pelle, resta ”magistra vitae”, maestra di vita. Dopo il confinamento domiciliare, usiamo l’italiano pro sindaco Antonio Serravezza, resta sempre l’apprensione che per vari motivi si possa tornare alla didattica a distanza. Speriamo il contrario. Dipende dal senso di responsabilità di tutti e dal peso di certi business che continuano a ”montare” dentro la scuola, didattica a distanza compresa. Ma non è mai troppo tardi, come indicava una nota trasmissione del maestro Alberto Manzi, che insegnò l’abbecedario, a leggere e a scrivere all’Italia analfabeta dello scorso dopoguerra. Ci rimanderemmo anche qualche ministro, magari nei corsi serali come i genitori del ” Cuore” di Edmondo De Amicis. Per il resto largo agli interrogativi del ”preside” on line Antonio Serravezza con la sua ‘lettera’ da primo giorno di scuola. E la foto è un legame con i doppi banchi e il tema ” Parla del tuo compagno di banco”

Cari genitori,

quello di oggi sarà un primo giorno di scuola diverso da quello che voi e i vostri figli vi eravate immaginati: certo ci saranno la voglia di ricominciare dopo tanti mesi, l’emozione di chi inizia questa avventura in prima elementare o si affaccia a una scuola nuova crescendo sempre di più. A tutto questo però si aggiungerà l’inevitabile senso di incertezza che ci portiamo dietro dopo questi mesi difficili. Come sarà la scuola dopo il lockdown? Sarà ancora la “nostra”?

Nel mio percorso di crescita spesso mi succede ancora, girando per la città, di passare davanti agli edifici in cui ho passato la maggior parte della mia adolescenza. Ogni volta mi accorgo che quei muri, quei banchi, quei cortili racchiudono dentro i ricordi più importanti della mia vita: è lì che sono diventato la persona che mi trovo a essere ora, è lì che ho conosciuto gli amici che sono ancora al mio fianco ed è lì che ho iniziato a capire com’era fatto il mondo fino a scoprire i miei interessi e le mie attitudini. Andare a scuola è stata fino allo scorso anno, prima della pandemia, l’abitudine più bella e naturale per tutti i bambini e per tutti i nostri ragazzi. Alle famiglie e a tutti i bambini e ragazzi è stato chiesto tanto in questi mesi, e da febbraio gli sforzi sono stati impegnativi e dispendiosi sotto tutti i punti di vista. La Scuola inizia a casa e torna a casa, ed è il frutto del dialogo tra Dirigenti Scolastici, docenti, famiglie e ragazzi.

Torniamo così alle domande che vi state facendo e mi sto facendo anche io: Come sarà la scuola dopo il lockdown? Sarà ancora la “nostra”? Sono convinto che tutti gli studenti sentiranno la scuola ancora come il loro posto nel mondo, il luogo in cui crescere, imparare, divertirsi, a volte anche arrabbiarsi e faticare. Qualche abitudine dovrà cambiare, così come è cambiato il nostro modo di vivere, ma ci dobbiamo impegnare e resistere. Non è stato facile, non è facile e siamo pronti ad affrontare tutto quello che succederà da domani per i prossimi mesi. Intanto, la cosa più importante: buona Scuola a tutti!