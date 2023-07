A San Mauro Forte …Estate con il “Forte della Cultura”

Lezioni su Raffaello Sanzio, recital su Dante Alighieri e Pier Paolo Pasolini , un ricordo di Nicola Calbi su ”La scoperta del Vangelo e il nuovo socialismo” fino alla presentazione del libro ‘Il brigante e il generale” di Carmine Pinto. Sono gli appuntamenti dell’estate culturale di San Mauro Forte, che intende spingere ”Forte” su una offerta variegata e di qualità per parlare delle proprie radici e di un patrimonio di memoria legato ai beni culturali e al territorio. Nella nota dell’Amministrazione comunale date e luoghi che ospiteranno gli eventi. Una occasione per visitare il piccolo centro della collina materana raggiungibile dalla Basentana e dalla viabilità comprensoriale da altri versanti.



“Il Forte della Cultura”. Si presenta con questo metaforico gioco di parole la seconda edizione del “San Mauro è Cultura Festival”, organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma estivo 2023. Quest’anno con un tema nuovo: la meraviglia (dal greco “thaumazo”). “Il riferimento – spiegano gli organizzatori – è alla principale azione dell’uomo: ammirare e meravigliarsi di ciò che vede”. Diversi gli appuntamenti in agenda, anche con ospiti di rilievo. Il primo della serie è col prof. Claudio Strinati. L’autorevole storico dell’arte e conduttore di programmi televisivi a tema terrà una lezione su Raffaello Sanzio, pittore del Rinascimento e uno dei più influenti di tutta la storia dell’arte occidentale, considerato fra i massimi interpreti del concetto “estetico” del Bello. La lezione di Strinati è prevista per il 29 luglio, nella cornice di Palazzo Lauria. Inizio alle ore 18.30 con ingresso libero. In cartellone anche due recital dell’attore Antonio Piovanelli. Uno su La Divina Commedia di Dante Alighieri e un altro su Pier Paolo Pasolini. Il primo, dal titolo “La terra vista dal cielo”, previsto per mercoledì 2 agosto, nella chiesa di Santa Lucia, alle ore 21.30. Il secondo, invece, venerdì 4 agosto a Palazzo Lauria (ore 21.30). Il 5 agosto ci sarà un ricordo di Nicola Calbi, nel cortile di Palazzo Bitonti (ore 18.30). Si discuterà de “La scoperta del Vangelo e il nuovo socialismo”. Domenica 6 agosto ultimo appuntamento del Festival, con la presentazione del libro “Il brigante e il generale” (Laterza Editore) di Carmine Pinto, docente all’Università degli Studi di Salerno e già direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’incontro con l’autore è alle ore 19.30, in piazzetta San Vincenzo, antistante l’ex sede municipale.”