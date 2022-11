A ritmo di tango l’emigrazione degli italiani in Argentina

Sogni, ricordi, successi e sconfitte, che i nostri padri hanno assaporato nei viaggi del Novecento in sud America e in particolare in Argentina, liberando energie e sentimenti a ritmo di tango. Un spaccato dell’emigrazione italiana che troveremo con gli eventi legati alla proiezione del video “El Vestido de Dora”(Premio Flaiano 2022) di Maxi Manzo e il concerto Madre Tierra, previsti sabato 19 a Pomarico e il 20 a Scanzano jonico per i “Percorsi culturali’’ dell’Amministrazione provinciale di Matera

Argentina Italia, due eventi sull’emigrazione per “Percorsi culturali italiani” a Pomarico e Scanzano Jonico.

L’Argentina ha un forte legame con l’Italia, è la nazione dove vivono più di trentamila lucani. Per celebrare questo forte rapporto, la Provincia di Matera, nell’ambito di “Percorsi culturali italiani” ha organizzato due serate dedicate all’emigrazione con altrettante iniziative interessanti.

La prima, sabato 19 novembre a Pomarico, presso il palazzo Marchesale alle ore 17, la seconda, domenica 20 a Scanzano Jonico alle ore 17 presso il Palazzo Baronale.

Per l’occasione verrà proiettato il documentario “El Vestido de Dora”(Premio Flaiano 2022) di Maxi Manzo e il concerto Madre Tierra, Sonorità Argentine tra folklore, tango e altre storie…a cura del M° Martin Diaz.

Il film documentario si sviluppa attraverso il racconto della comunità italiana d’oltre oceano negli anni ’60 e la nascita di nuovi costumi che rappresentano la fusione delle tradizioni di entrambi i Paesi. Viene evidenziato il ruolo della comunità italiana che con la sua rete associativa e le sue attività, incoraggia i giovani discendenti ad esprimere le proprie vocazioni.

Il concerto Madre Tierra propone invece delle melodie che hanno la profondità delle radici della cultura sudamericana, le armonie sono infinite come las pampas della Patagonia. Un repertorio straordinario tra folklore, tango e la musica argentina con le sue interessanti contaminazioni.