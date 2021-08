Mare, sole, una bevanda dissetante, musica ma non si può ignorare quel vasto patrimonio di storia, archeologia e cultura della Magna Grecia che a Policoro ( Matera) ha una serie di attrattive da vedere. E tra queste le ‘’Tavole di Heraclea’’, il Museo della Siritide che le custodisce, insieme ai siti e agli itinerari archeologici che danno una visione di insieme di quanto la Città di Ercole rappresentava nell’economia dell’epoca. Il programma ‘’ Vivi Heraclea’’ consente di apprezzare sul campo l’offerta culturale della zona, con visite guidate e laboratorio. Tante date e percorsi anche per il Bosco Pantano, un’oasi di verde dove flora e fauna sorprenderanno gli amanti della Natura. Un’estate tutta da vivere, nel segno di Heraclea.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE

Con Vivi Heraclea VI un’estate

al Museo della Siritide di Policoro

Dal 12 agosto visite guidate e percorsi tematici in uno scrigno d’arte e storia

Vivi Heraclea VI (edizione 2020) riprende il suo viaggio dove tutto è cominciato: il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Dal 12 agosto fino a domenica 23 settembre, nell’ambito del cartellone del Comune di Policoro “SiritidEstate”, l’associazione I colori dell’anima propone una serie di visite guidate alla scoperta dei tesori d’arte e storia custodite nel museo di Policoro. Un patrimonio di valore inestimabile che il racconto di guide specializzate contribuirà a far conoscere e comprendere attraverso diversi percorsi tematici. Conclude il viaggio di questa sesta edizione di Vivi Heraclea un “Omaggio a Dante” in programma il 2 ottobre.

A inaugurare il ciclo di visite guidate, in occasione dell’apertura straordinaria del Museo Archeologico della Siritide di giovedì 12 agosto dalle 20 alle 23, “Le tavole di Eraclea. Tra Taranto e Roma”, la mostra che celebra il 50° anniversario della fondazione del Museo di Policoro.

Il percorso espositivo ruota attorno a un prestito straordinario: le Tavole di Eraclea, considerate tra i più importanti documenti epigrafici della Magna Grecia, ritrovate nel 1732 nei pressi del fiume Cavone e conservate al MANN- Museo archeologico nazionale di Napoli. Le due lastre di bronzo costituiscono il più importante documento scritto della Magna Grecia. Incise sui due lati, in greco e in latino, permettono di ricostruire le trasformazioni della città di Herakleia dalla sua fondazione da parte di Taranto alla fine del V secolo a.C. fino all’acquisizione dello statuto di municipio romano, attribuito alla città, ormai Eraclea, nella prima metà del I a.C.: un documento fondamentale per comprendere la storia sociale, politica e economica del territorio della Siritide che Vivi Heraclea consente a tutti, compresi i policoresi, di poter conoscere e apprezzare.

Il percorso sarà riproposto, negli stessi orari, 19-27 agosto e 2 settembre. E ancora di pomeriggio (ore 17- 1° gruppo- 18,30- 2°gruppo) 17,24 e 31 agosto e il 9,16 e 24 settembre. Ma Vivi Heraclea non è solo valorizzazione del territorio è anche e soprattutto inclusione. “Giocare per imparare con le Tavole di Eraclea” è il laboratorio creativo che il 23 settembre archeologi ed educatori specializzati proporranno a un gruppo di ragazzi dell’Anffas Policoro Onlus.



In programma anche percorsi en plein air con Vivi Heraclea tra Archeologia e Natura. Il 26 agosto (ore 17) sarà la volta di una passeggiata “Sul cammino del Santuario di Demetra e Dioniso” in collaborazione con l’Oasi WWF Policoro. Si prosegue il 4 settembre con una passeggiata alla scoperta dei tesori nascosti della città di Policoro che parte dal Castello Baronale, passa per i Giardini Murati e il Parco Archeologico Siris – Herakleia e arriva al Museo della Siritide. La passeggiata dell’11 settembre, infine, sarà interamente dedicata al Bosco Pantano di Policoro con l’escursione naturalistica alla scoperta de L’ultima foresta incantata: una passeggiata all’aria aperta per far conoscere di più e a fondo uno straordinario gioiello della natura, scrigno di un habitat di straordinaria e rara bellezza.

Vivi Heraclea è un progetto sostenuto da Regione Basilicata e Comune di Policoro nell’ambito del Patrimonio culturale intangibile , organizzato dall’associazione culturale “I colori dell’anima” con la preziosa e fondamentale collaborazione del Direzione Regionale Musei Basilicata e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.

Il biglietto di ingresso dovuto al Museo Archeologico Nazionale della Siritide è di 2,5 euro. L’associazione I colori dell’anima offre i percorsi tematici gratuitamente. La prenotazione è obbligatoria, così come la mascherina! In ottemperanza alle normative anti-Covid vigenti sarà possibile partecipare alle visite guidate solo se in possesso del green pass. I posti sono limitati.

Per info e prenotazioni: scrivere alla mail icoloridellanima2012@gmail.com, o contattare il 3288993115 (Martino I. archeologo/guida specializzata).