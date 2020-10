Il titolo della mostra ” Camera Basilicata – fotografie da un territorio” che Cristina Consoli e Mario Marsico Di Gioia inaugureranno sabato 17 ottobre in piazza Heraclea a Policoro racchiude un doppio spazio, quello di una regione con una grande camera di fotogrammi, aspetti e immagini dell’ambiente e dei suoi abitanti. La locandina ne è una eccellente sintesi con il volto dei nostri nonni, archivi viventi di una civiltà in estinzione, e di una terra fertile ma matrigna per via dell’emigrazione che non lascia scampo. Cristina e Mario hanno lavorato sodo dando libero sfogo alla loro curiosità, cogliendo l’attimo di uno sguardo o dell’incidere delle stagioni da un comprensorio all’altro di una regione ”stretta” nei suoi confini che guarda a culture ed economie contermini. E c’è dell’altro nella mostra, che vi invitiamo a vedere fino al 31 ottobre con orari di visita dal martedì alla domenica dalle 17.00 alle 20.00. La mostra gode del patrocinio artistico della Fondazione Southeritage, con il sostegno del Comune di Policoro e l’Associazione culturale Idealmente e il contributo di Enrico Mascia, Titti Cacciatore, Nicola Celano e Franco Labriola.