Grande musica, quella che stimola i cinque sensi, e trascina a mille sopratutto quando a esibirsi sono professionisti che interpretano con sentimento il pentagramma e la Scala delle tonalità di un repertorio che lega arte, ambiente, armonia passione. E così domani 20 giugno a Matera risuoneranno note musicali sui rioni Sassi da mattina a sera con un doppio concerto, del 1° violinista del Teatro alla Scala Laura Marzadori(direttore artistico della rassegna) e dell’ensemble di archi Solisti lucani, che inaugureranno a Palazzo Viceconte la stagione concertistica 2021 dell’associazione ” Mate e Solisti lucani”. Nei concerti di esordio sono in programma musiche che spazieranno dal barocco al romanticismo, di Bach, Paganini e Saint-Saens. E da quanto apprendiamo il sold out è assicurato. Bene qualità e volontà di ascoltare i concerti dal vivo sono testimonianza di volere riprendere la normalità. Del resto, come riporta il comunicato della manifestazione, che riportiamo più avanti, il cartellone della stagione concertistica prevede prevede altre otto date fino a settembre 2021. Si prosegue il 25 giugno concerto ”Klezmerata Fiorentina”con alcuni solisti dell’ Orchestra del maggio musicale fiorentino, il 9 e 10 luglio concerti dell’ Ensemble dei solisti lucani con musiche di Respighi, Bartok, Elgar e Bottesini. il 18 luglio concerto “Musica e Matematica: da Bach a Fibonacci” con musiche di J.S.Bach e B.Cesselli a cura del Duo Ambrosi-Venturini, fisarmonica e violoncello. Il 6 e l’ 8 agosto Concerto per la celebrazione del bicentenario dalla nascita del grande compositore e contrabbassista G. Bottesini. Il 27 e 29 agosto omaggio al fisarmonicista Astor Piazzolla, nel centenario della nascita, in collaborazione con l’Ass.Fadiesis di Pordenone. Il 12 settembre concerto finale” Bass Night 2021” con i migliori contrabbassisti della Masterclass del Maestro Franco Petracchi, accompagnati dall’ensemble Solisti Lucani. Un cartellone vario,interessante e con dediche a grandi interpreti della musica internazionale. E poi i nostri giovani come quelli dell’Ensemble, ai quali auguriamo tanto successo.



L’Ass. MATE E SOLISTI LUCANI, con la Direzione Artistica di

Laura MARZADORI, presenta la Stagione Concertistica 2021

Domenica 20 Giugno 2021 presso la Corte di Palazzo Viceconte a Matera l’Associazione Matè e Solisti

Lucani inaugura significativamente la Stagione Concertistica 2021 con il Concerto “Laura Marzadori e i

Solisti Lucani”.



Nei due appuntamenti, il matineé alle 11 :30 e il concerto serale delle 20 :00, l’Ensemble di Archi “Solisti

Lucani”, guidato dal Maestro Pablo Varela, musicista e direttore d’orchestra messicano nonchè docente di

Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio E.R. Duni di Matera, darà vita ad un Concerto con un

programma avvincente, dal barocco al romanticismo, con musiche di Bach, Paganini, Saint-Saens. Il

Concerto vedrà quale protagonista una delle violiniste più importanti a livello Internazionale: Laura

Marzadori. Violinista virtuosa, dal suono caldo e deciso, la giovanissima Marzadori è Primo Violino

dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Sulla scena anche Roberta Lioy, giovane violinista lucana, che

eseguirà con la Marzadori il concerto doppio di Bach, accompagnate dall’ensemble d’archi dei Solisti Lucani.

Laura Marzadori, già ospite dei Solisti Lucani nel 2019, quest’anno ha assunto per l’Associazione Matè il

ruolo di Direttore Artistico per la stagione concertistica 2021. Un programma di eventi, da giugno a

dicembre, nella splendida cornice di Palazzo Viceconte, che vede protagonisti i musicisti dell’ensemble da

camera “Solisti Lucani”, formato prevalentemente da giovani professionisti del Territorio Lucano, che si

esibiranno con artisti di spicco nel panorama musicale, quali la stessa Laura Marzadori, Eugenio Silvestri e

Alessandro Serra (rispettivamente primo violino, viola e contrabbasso presso l’Orchestra del Teatro alla

Scala di Milano), il M° Franco Petracchi (fondatore dell’Accademia Stauffer di Cremona), il direttore

d’orchestra Pablo Varela, il noto violoncellista Enrico Bronzi. Sono previsti concerti con gruppi ospiti, eventi

in rete con altre Associazioni e corsi di alto perfezionamento con Maestri di fama internazionale.



Una grande e prestigiosa ripartenza per l’Associazione Matè e Solisti Lucani, che persegue l’obiettivo della

creazione di un gruppo da camera stabile, formato prevalentemente da giovani musicisti professionisti del

Territorio lucano. Intende infatti rappresentare un’importante opportunità lavorativa per i giovani artisti,

favorendo il ricambio generazionale e valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti, che dopo

esperienze di studio e lavoro in Italia e all’estero, vogliono investire sul Territorio locale, divulgando la

musica classica e contemporanea.

L’entusiasmo, l’energia e lo spirito imprenditoriale dei Solisti Lucani permette a tale organismo di

autoprodursi, contando sulle proprie risorse, sulla stima di un pubblico affezionato e sempre più numeroso

e confidando nel sostegno delle Istituzioni locali che vedono nel progetto una promessa importante e

lungimirante per il Territorio. Fondamentale il ruolo della famiglia Viceconte, che sin dal 2019 ospita le

iniziative culturali dell’Associazione Matè, con la sensibilità di nuovi mecenati dei giovani artisti.

Si riporta di seguito il calendario dei prossimi eventi della stagione estiva :20 GIUGNO 2021

“Laura Marzadori & Solisti Lucani”

Violini solisti : Laura Marzadori, Roberta Lioy

Direzione: Pablo Varela

Programma:

Tchaikovsky: “Serenata per archi in do maggiore, Op. 48”

J. S. Bach: “Concerto per due violini in re minore”

C. Saint-Saëns: “Introduzione e Rondo Capriccioso”

N. Paganini: “Cantabile”

25 GIUGNO

“Klezmerata Fiorentina”

Composta da quattro solisti dell’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Klezmerata Fiorentina, a partire

dalla sua formazione nel 2005, propone al pubblico internazionale programmi da concerto basati

sull’elaborazione creativa del vasto repertorio tradizionale est-europeo.

9 e 10 LUGLIO

“Ensemble Solisti Lucani in Concerto”

Direttore: Gina Ester Nicoletti

Il programma vedrà composizioni di Respighi, Bartok, Elgar e Bottesini, darà risalto a tutti gli strumenti ad

arco che compongono l’ensemble dei Solisti Lucani, guidati dalla violinista e direttrice d’orchestra materana

Gina Nicoletti.

18 LUGLIO

“Musica e Matematica: da Bach a Fibonacci”

Musiche di J.S.Bach e B.Cesselli a cura del Duo Ambrosi-Venturini, fisarmonica e violoncello.

6 e 8 AGOSTO

Omaggio a G. BottesiniCon Alessandro Serra

Concerto per la celebrazione del bicentenario dalla nascita del grande compositore e contrabbassista

Bottesini. Le prime parti dell’ ensemble Solisti Lucani si esibiranno con il M° Alessandro Serra (altro primo

contrabbasso della Scala di Milano), sotto la direzione del M° M. Cellaro.

27 e 29 AGOSTO

Omaggio ad Astor Piazzolla

In collaborazione con l’Ass.Fadiesis di Pordenone, l’Ensemble Solisti Lucani omaggerà A.Piazzolla per il

Centenario dalla sua nascita. Protagonisti del concerto i Solisti Lucani, contrabbasso, violoncello e sax, e

Gianni Fassetta alla fisarmonica. Direttore: Michele Cellaro.

12 SETTEMBRE

Bass Night 2021

Concerto finale dei migliori contrabbassisti della Masterclass del Maestro Franco Petracchi, accompagnati dall’ensemble Solisti Lucani.