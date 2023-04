A Palazzo Viceconte il Mercante di Matera

Ne avevamo parlato nella recensione al romanzo, davvero interessante, fatta il 19 agosto 2021, https://giornalemio.it/cultura/tra-storia-e-romanzo-sulle-rotte-del-il-mercante-di-matera/ auspicando una trasposizione teatrale o televisiva di una storia che è parte di Matera e dei suoi rapporti con il passato. E i fatti sono arrivati con la professionalità di Ulderico Pesce e della sua compagnia, che dal 23 al 25 ottobre rappresenteranno quel lavoro a Palazzo Viceconte, antico palazzo gentilizio appartenuto ai Venusio, e oggi struttura ricettiva di pregio. Un pezzo di storia che il professor Giovanni Viceconte ha tirato fuori e che con la interpretazione di Ulderico – ottimo interprete di tante figure della storia di Basilicata- offrirà ulteriori elementi di riflessione sulla memoria dei luoghi e dei personaggi che sono passati.



LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

A Matera, nei giorni 23, 24 e 25 aprile prossimi, Ulderico Pesce e la sua compagnia porteranno in scena “Il mercante di Matera” una riduzione teatrale dello stesso Ulderico Pesce tratta dal romanzo storico di Giovanni Viceconte per la Rubettino Editore.



Giovanni Viceconte, professore universitario emerito, medico e appassionato d’arte e fotografia, nativo di Francavilla in Sinni, scelse negli anni ’90 del secolo scorso Matera come città dove stabilirsi. Acquistò un vecchio palazzo sulla Civita edificato dalla blasonata famiglia dei Venusio e dopo un accurato restauro conservativo lo rese una delle dimore storiche più belle di tutta la regione. Una struttura aperta alla città, dove si susseguono mostre e concerti con grande partecipazione di pubblico.

L’appassionante storia della famiglia Venusio e del palazzo sulla Civita andava portata alla luce e così Giovanni si mise a scrivere dei Venusio e di Matera nella terra d’Otranto, degli Ottomani che occuparono Otranto e dei materani che contribuirono alla riconquista. Una avvincente pagina di storia romanzata dal 23 aprile anche a teatro, in scena nello stesso Palazzo a cui le vicende fanno riferimento, Palazzo già Venusio, oggi Viceconte, Via S. Potito 7 a Matera.