Sono foto d’autore e la loro mano, quella di Mario Cresci e Mario Carbone, guarda caso dalle iniziali (M.C) uguali si nota eccome nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi, Museo nazionale di Matera. Fotografi di epoche diverse che hanno conosciuto e fotografato la Matera dei Sassi, rispettivamente quando erano abitati e ormai vuoti, al centro di un dibattito che avrebbe portato alla legge speciale di recupero la n, 771/86.



E cosi gli scatti di Mario Carbone risalgono a quando c’erano ancora residenti nei vicinati dei rioni Sassi, con bambini, anziani, donne e uomini intenti alle faccende domestiche o lavorare.



Senza dimenticare il corposo lavoro da documentarista del 1960 per Carlo Levi, che avrebbe realizzato il celebre telero di Italia 61.



Anche per Mario Cresci i Sassi, ormai murati, e i tanti segni dell’uomo sono stati oggetto di studio con mostre e libri che hanno ‘raccolto” scatti dagli antichi rioni di tufo al Piano, alla città nuova ai borghi. Oggi nella sala Levi sono in mostra le foto a colori dedicati al laboratorio di restauro.



Davvero esemplari per la scelta di ”riprodurre” opere in attesa di essere curate o di venire fuori dagli espositori . Era il 2010…



Fotografie e non solo a Palazzo Lanfranchi che, oltre alla dotazione istituzionale di quadri e sculture di varie epoche consente di apprezzare anche le recenti acquisizioni del progetto ministeriale ”100 opere tornano a casa”. Che aspettate a visitare le mostre? Passaparola