A Nomadincontro le opere inedite di Augusto Daolio

Ed è quanto accadrà a Novellara (Reggio Emilia, sabato 14 e domenica 15 febbraio prossimo in occasione di ”Nomadincontro” il tradizionale appuntamento che i Nomadi tengono con i fans per cominciare la stagione. E per l’occasione, saranno esposti quadri inediti realizzati da Augusto Daolio, storica voce del gruppo. Opere conservate da Beppe Carletti, cofondatore della formazione che continua a portare avanti l’esperienza del gruppo in Italia e all’ Estero,insieme a varie iniziative di solidarietà. La mostra di quadri inediti è legata all’uscita nel 1979 dell’album concerto che i Nomadi fecero con Francesco Guccini e per quella occasione venne utilizzata una semplice foto di copertina. Le opere vennero realizzate da Augusto a Pavana (Pistoia) sull’appennino tosco emiliano, la casa di Guccini, durante un lavoro tra musicisti all’insegna del lavoro, della buona musica, dell’amicizia, delle passeggiate nel verde e dell’ispirazione giusta per i soggetti che portarono alla realizzazione dei quadri. La mostra, a cura di Lorenzo Immovilli e Pietro Casarini, sarà inaugurata sabato 14 febbraio 2026 ore 18 presso Ex Convento Dei Gesuiti n.32 a Novellara (RE).