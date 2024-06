A Nardò (LE), riapre i battenti per la stagione estiva INSOLITA COMUNE

Nel centro storico barocco di Nardò (Lecce), riapre per la stagione estiva INSOLITA COMUNE, l’originale spazio (a ridosso di Piazza Salandra) ideato da Alessandra Martino e Silvia Priore, inaugurato lo scorso anno, per ospitare la comunità delle arti e degli artisti, spunti di cultura legati alla letteratura, alla musica, alla scultura, al design e con oggetti per l’arredamento, la moda, l’artigianato. Uno spazio fisico per recuperare la “materialità” oggi dispersa nello spazio virtuale, forse troppo affollato. Uno posto destinato, nelle intenzioni, a diventare un punto di incontro con molteplici valenze, individuate nell’intreccio fra le passioni delle curatrici e le specificità del luogo. “Molti gli eventi in programma -che si annunciano in una nota- a partire dalla seconda edizione dell’INSOLITA RASSEGNA LETTERARIA che conta, come lo scorso anno, quattro importanti appuntamenti ambientati sulla suggestiva terrazza SUSU del palazzo di Insolita Comune, al 9 di Via De Michele a Nardò: – MARTEDÌ 9 LUGLIO: ore 21:00 – Stefano Redaelli con il suo Ombra mai più, Neo.Edizioni, 2022, dialoga con Francesca Venturi, giornalista dell’agenzia di stampa AGI.

L’evento fa parte della programmazione di CIRCONAUTA FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO CONTEMPORANEO, che va dal 6 al 14 luglio e festeggia i suoi primi 10 anni, con inaugurazione il 29/06/24 dalle 19:00 per una festa che durerà tutta la notte.

L’incontro con l’autore organizzato da INSOLITA è ispirato al tema del festival 2024: #FOU! Folle, e si svolge nei suoi spazi seguendo la tradizione del “palcoscenico diffuso” in tutto il centro cittadino. – VENERDÌ 19 LUGLIO: ore 21:00 Mirella Borgocroce, Giovanni Marilli, Clara Nubile, Manuela Gessica Montanaro, Livio Romano, Anna Puricella. autrici e autori dell’antologia 27 Racconti Raminghi, FLU.O, Libri Dell’Arco, 2024. ed Emanuela Chiriacò, direttrice di FLU.O e curatrice del volume, dialogano con Paola Martino, esperta politiche di genere. – VENERDÌ 26 LUGLIO: ore 21:00 Andrea Donaera, autore di La colpa è mia, Bompiani, 2024, dialoga con Alex Ezra Fornari, autore –DOMENICA 4 AGOSTO: ore 21:00 Anna Vera Viva, L’artiglio del tempo. Un mistero tra gli oscuri vicoli di Napoli, Garzanti, 2023, dialoga con Patrizia Cesari, scrittrice e creatrice de “Il salotto di Sant’Agata”. La Direzione artistica della rassegna è di Mirella Borgocroce, musicista e scrittrice

Durante l’estate, il piano rialzato ospiterà esposizioni temporanee e permanenti di artisti, come Dario Tarantino con i suoi corpi flessibili, il total white delle opere di Roberta Fracella ma anche prodotti sartoriali in stoffa, lampade, borse e cappelli per il brand Creanto, le sedie intrecciate a mano di SEGGIA, le magnifiche cornici di cartapesta di John-and-pepe-vintage. Vintage anche la selezione personale di oggetti di Alessandra e Antonella che completa l’esperienza ad Insolita Comune.

