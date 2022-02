Loro, uomini, esclusi ed emarginati, che sentono e vivono come donne, sono tanta parte della cultura tradizionale napoletana. Porta bene, portano fortuna, sono rispettati e alla Candelora, il 2 febbraio, quando si smonta il presepe, si recano al santuario di Montevergine (Avellino) per un pellegrinaggio noto come la ‘’ Juta dei Femminielli’’. Una antica leggenda, legata al culto della Madonna, riporta , che la Vergine abbia liberato due femminielli legati a un albero e bloccati da una lastra di ghiaccio. Da qui la devozione raccontata in una poesia da poeta irpino Gabriele De Masi, riportata da Armando Lostaglio. Un rito antico improntato alla tolleranza, al rispetto, per tutte le diversità che caratterizzano la nostra società. Brave persone o per dirla con una nota canzone di Pino Daniele ‘’ Chill è nu bbra uaglion’’.

CANDELORA

La poesia che segue è del poeta irpino Gabriele De Masi, scritta per la festa della Candelora che ad Avellino ha un sapore di tradizione antica: evoca l’arrivo dei “femmenielli”, personaggi esclusi, emarginati ed irrisi che chiedono perdono e grazia, salendo al santuario di Montevergine e guardando la Madonna negli occhi.

L’ icona, che la leggenda vuole sia stata realizzata da San Luca a Gerusalemme, ha una forza particolare: gli occhi seguono dovunque ci si giri in chiesa. Per questo, il poeta parla di Madonna dello sguardo. Sono versi toccanti, una preghiera che potrebbe sembrare espiazione e invece ci pone al cospetto delle colpe di chi a sua volta discrimina la diversità, attribuendo invettive verso coloro che giudichiamo diversi, e che solo la sacra mano materna di Maria sa proteggere incondizionatamente. Una celebrazione che vede la tradizione foriera di modernita’.

Armando Lostaglio

Montevergine

Madonna dello sguardo,

il Bimbo in braccio, gli angeli

per lato, leggera sul trono

d’altare, sguardo che cerca

e non lascia, chiede, conosce

i profondi dolori, le grazie

impetrate, le speranze fondate.

Attendi, accogli la venuta

per l’erta santa , juta

verso il monte e non è pianto

che non consoli e asciughi,

sgomento che non ripiani

a noi in basso sul pendio,

sempre più affannati, non stanchi,

perché, Madonna dello sguardo,

una volta su, possa Tu fissarci

e noi, negli occhi, guardarti.

Gabriele De Masi