A Montescaglioso sulle tracce di Pitagora

Se gli studi delle medie e del liceo riportano alla memoria la celebre ‘’tavola’’, intarsiata di multipli di numeri, che consentono di esercitarsi nelle diverse operazioni, lo studio del suo pensiero passa per la dimensione del silenzio. E ne abbiamo avuto conferma con un convegno dedicato a Pitagora, apparentemente per addetti ai lavori, che si è tenuto nell’Abbazia di san Michele Arcangelo a Montescaglioso. E il tema è di quelli che induce alla riflessione, alla curiosità e alla ricerca ‘’ Il codice segreto dell’armonia nel Pensiero di Pitagora’, il grande filosofo e matematico del passato che dall’area jonica è salito anche sul colle di Montescaglioso come dimostrerebbero il Portico e la Torre Archita e poi gli affreschi della biblioteca dell’Abate, con l’immagine di Pitagora, la tradizione dei ‘’cucibocca’’ che ricorre la notte del 5 gennaio con il riferimento al dio egizio del silenzio Arpocrate. Finita? Il resoconto del convegno offre tante tracce e stimoli per visitare Montescaglioso, sulle tracce di Pitagora. Shh!, silenzio…



CONVEGNO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA

Il CODICE SEGRETO DELL’ARMONIA NEL PENSIERO DI PITAGORA

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia , giovedi 17 Novembre nell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso , si è svolto il Convegno “ Il codice segreto dell’armonia nel pensiero di Pitagora”.

Il Convegno organizzato dalla Società Filosofica Italiana e dall’Associazione Culturale Rinascimento con il sostegno del Comune di Montescaglioso, L’Università degli Studi di Bari, l’European Festival Ancient Greece e Slow Food Matera, ha posto al centro degli interventi la figura di Pitagora e il concetto dell’Armonia pitagorica. Il Convegno si è aperto con una visita guidata nell’ abbazia, scrigno di magia, di bellezza, di cultura, di storia, di esoterismo e proprio nella Biblioteca dell’abate, tra gli affreschi del XVII secolo che la adornano, campeggia l’immagine di Pitagora-.

La Prof.ssa Maria Scaramuzzo dell’Associazione Culturale Rinascimento, nell’introduzione ai lavori ha sottolineato la necessità di valorizzare gli studi sulla figura di Pitagora e il suo legame con Montescaglioso; legame e continuità culturale resi evidenti dalla permanenza nella tradizione storica dalla figura del “Cucibocca”, riferimento al dio egizio Arpocrate, dio del silenzio, rappresentato nella biblioteca accanto alla figura di Pitagora, dio non fanciullo come nella tradizione iconografica, ma vecchio canuto che invoca con l’indice il silenzio. Il silenzio, il “ trattenere la parola” inteso pitagoricamente per concentrarsi sui simboli. Il silenzio pitagorico come custodia della parola, come ascolto della voce dell’Uno che è dentro di noi, In “interiore homine”, come avrebbe detto poi Sant’Agostino” ( Di Modugno). I luoghi nelle immediate vicinanze di Montescaglioso che evocano il ricordo della presenza di Pitagora, il Portico e Torre Archita, potrebbero incentivare la ricerca storica e innestarla su solide basi scientifiche.

L’intervento del Sindaco di Montescaglioso , Ing. Vincenzo Zito, ha ricordato l’importanza storica della figura di Pitagora: matematico, politico, fondatore di una scuola filosofica che da lui prende il nome. Il pensiero di Pitagora ha avuto un’importanza fondamentale per lo sviluppo della civiltà occidentale: la matematica come scienza, il numero come principio del cosmo, il ruolo della musica, la dottrina fisica, l’armonia intesa anche in senso etico.



Proprio l’armonia come esecuzione contemporanea di più suoni che producono un risultato felice per l’orecchio solo se le note sono eseguite secondo un preciso ordine , è stato magistralmente raccontato dalla Prof.ssa Maria Antonietta Cancellaro.

Sul concetto di Armonia dal punto di vista filosofico ha relazionato il Presidente della Società Filosofica Italiana per la Sezione Lucana la Prof.ssa Maristella Trombetta. “ Le speculazioni dei pitagorici su numero e proporzione hanno costituito le basi della riflessione sull’armonia ( combinazione) del kosmos ( il meraviglioso ordine delle cose) che ancora oggi risultano essere fondanti dello spirito di ricerca di coloro che sono attratti dallo studio dei fondamenti dell’essere che sono giunte sino alla definizione di PHI, ossia della Divina Proporzione. Come un suono musicale con sfumature armoniose, la divina proporzione è l’eco di un’antica saggezza, che risiede in una moltitudine di espressioni; e come tutte le cose buone, questa proporzione perfetta crea bellezza”.



L’intervento conclusivo del convegno del Prof. Nicola Di Modugno ha sottolineato come il più alto simbolo dell’Armonia sia la Tetraktys, simbolo sacro e immagine della corrispondenza cosmografica universale del quaternario che contiene tutti i numeri. L’Armonia trova la sua espressione più alta nella musica i cui rapporti matematici sono assunti dai pitagorici come modello di tutte le armonie del cosmo, una parola, quest’ultima, che con i pitagorici acquista quel significato di “ ordine” con cui verrà tramandata in occidente