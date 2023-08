A Montescaglioso ”Laboratorio” sull’educazione che coincide con la vita

Tre giorni di laboratorio, incontri, riflessioni, all’insegna della creatività e del ”ragazzi si può fare” se facciamo rete…E cosi Federica Mazzoccoli e altri amici, attraverso un percorso che si snoda tra la Villa Baden Powel, al Trappeto, all’Abbazia di San Michele e in altri luoghi di Montescaglioso. Argomenti per tutti gli interessi, sensibilità tra letture di comunità, arte e natura umana, strategie per orientarsi anche a passo di formica , per spiegare come cambiano la vita, il tempo, noi stessi. Le locandine a corredo del servizio danno un’idea di cosa è questa tre giorni, dal 25 al 27 ottobre, dalle quali verrà certamente una sintesi di buone pratiche…naturalmente per i giovani di ieri, di oggi e di domani. Magari da proporre a scuola o l’anno prossimo con un ”campo di lavoro” nazionale e internazionale di confronto con altre realtà. A Federica il compito di lavorare al progetto…Buon lavoro .