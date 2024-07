A Montescaglioso il 13 luglio maratona del Patto per la Lettura

Ne avevamo parlato in altri servizi , apprezzando quanto messo in campo dai giovani e non solo di Montescaglioso ( Matera) per dar vita a una serie di iniziative legato a un ”Patto per la Lettura”, che lega cultura, condivisione, ricerca e inclusione e apre a un lavoro di rete dai risvolti interessanti. Anche turistici, visto che quello che riesce a muovere un tema, un libro, una esperienza condivisa. E allora le pagine dei libri saranno sfogliate di buon mattino, come riporta la locandina. SI parte alle 4.30 dalla Difesa -chiesa san Biagio con la raccolta di poesie ”Sempre nuova è l’alba” a cura di Lucia Simmarano e Federica Mazzoccoli. Seguirà alle 10.00 al rione Marco Polo ”A scuola con Rodari ”Letture condivise” a cura del salotto letterario ” G. Rodari” dell’ Istituto comprensivo Palazzo Salinari. Si riprende alle 18.00, presso il parco giochi ” Salvo D’Acquisto” con l’appuntamento per i piccoli costruttori di pace (dai 3 agli 8 anni) sul tema ” La pace non ha muri” a cura di Marima e Francesca De Pace. Alle 19.00 , al civico 94 di via Cavour, le letture dall’Antologia di Spoon River di E. Lee Masters a cura del gruppo di lettura autonomo. Seguirà alle 19.30, allo slargo di via Santa Caterina 119 , l’incontro a tema ” Parole sospese tra un campo incolto e la luna” a cura del Gruppo di lettura ”Invincibile Estate”. Alle 20.00 , in piazzetta dell’Orologio con le ” letture dei condannati a morte della Resistenza italiana” a cura di Teresa Palma . Alle 21.00 in piazza >Roma ” Camminando camminando 2024” a cura di Mani in pasta. Conclusione alle 22.00, nell’abbazia di San Michele Arcangelo per ” Filemone e Bauci” di Ovidio a cura di In The Middle. Leggere è ricchezza per la mente e l’anima di donne e uomini e per le comunità. Alla Città di Montescaglioso e al Centro per il libro e la lettura l’invito a continuare sulla strada avviata e magari con una candidatura di Montescaglioso a ”capitale italiana del libro’. Non resta che aprire la prima pagina di un libro tutto da scrivere…