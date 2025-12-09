A Montalbano i protagonisti del Cinema e i confinati degli anni Trenta

Curare la memoria, ricordare personaggi, eventi del passato serve a dare futuro a una comunità, che non deve dimenticare pagine di storia del passato e che, spesso, riservano sorprese, comunque utili a capire da dove veniamo e di cosa possiamo far tesoro per capire il presente. E il collega Vincenzo Maida nella sua Montalbano Jonico, che ha una visione d’insieme anche per altri comprensori e dei suoi protagonisti, è tra i pochi che si ”impolvera” volentieri le mani per scavare nel passato e tirar fuori quello che non ti aspetti. Così è per i due attori Luisa Ferida e Osvaldo Valente, fascisti convinti, che aderirono alla Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.) e furono uccisi dai partigiani. Furono accusati, ingiustamente di crimini di guerra e partecipazione alle torture della banda Koch. Nel dopoguerra quelle accuse risultarono infondate. E poi Camilla Ravera, scrittrice, militante comunista, al confino dapprima a Montalbano jonico e poi a San Giorgio Lucano. Tornò nel dopoguerra per la campagna elettorale. Nel centro jonico non c’è una targa a ricordare dove soggiornò. Non fu l’unica antifascista ospitata a Montalbano jonico. Maida cita Gino Levi, cugino del più noto Carlo Levi, autore del Cristo si è fermato ad Eboli e amico di Vittorio Foà. Gino Levi, a causa delle leggi razziali, cambiò il cognome in Martinoli. Nel dopoguerra lavorò a Ivrea nell’azienda di macchine per ufficio di Adriano Olivetti. Tanta storia. Negli archivi della memoria di Montalbano tanti spunti per leggere e rileggere la storia con obiettività-



GLI ATTORI DI CINEMA PIU’ FAMOSI NEGLI ANNI ’30 IN VACANZA A MONTALBANO J.

LA LORO STORIA E QUELLA DI DUE CONFINATI ANTIFASCISTI!

A Montalbano Jonico Podestà era diventato il cavalier Antonio Montesano, che aveva preso il posto di Angelo Stoia.

Verso la fine del 1936 soggiornò Camilla Ravera, una delle fondatrici del partito comunista italiano.

Per anni era stata insegnante elementare a Torino, aveva aderito al partito socialista italiano e poi nel 1919 era stata una protagonista con Antonio Gramsci del gruppo torinese di Ordine Nuovo.

Nel 1921 con la fondazione del PCI fu la responsabile femminile dell’organizzazione politica.

Con il fascismo al potere fuggì all’estero e nel 1927 fu la segretaria del partito comunista italiano, incarico che tenne fino al 1930.

Rientrò poi in Italia e venne arrestata, incarcerata e inviata al confino a Montalbano Jonico.

Le autorità locali furono con lei ospitali.

La mattina in calesse spesso si faceva accompagnare a mare a godere della sua splendida vista.

Le spiagge joniche erano allora deserte, i contadini si abbrustolivano nei campi.

In una spiaggia attigua a quella frequentata da Camilla Ravera, Terzo Cavone, d’estate arrivavano, con una moto d’epoca, i due attori più famosi in quegli anni in Italia: Luisa Ferida e Osvaldo Valente.

Soggiornavano dai proprietari del latifondo di Andriace, i Faraldi, di origini piemontesi, quest’ultimi si erano trasferiti dopo l’Unità d’Italia, quando i conquistatori Sabaudi strapparono le terre alla chiesa e le consegnarono ai loro proconsoli.



Luisa Ferida e Osvaldo Valente, fascisti convinti, aderirono alla Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.) e furono uccisi dai partigiani.

L’accusa per loro era di crimini di guerra e partecipazione alle torture della banda Koch.

Nel dopoguerra tali accuse furonoo riconosciute come infondate, si trattò quindi di un vero e proprio assassinio. Luisa Ferida era anche incinta, quindi fu un triplice omicidio.

Camilla Ravera, invece, fu poi espulsa dal partito comunista nel 1939 per aver condannato il patto russo-tedesco per la spartizione della Polonia, ma vi rientrò con Togliatti e nel 1946 venne eletta prima consigliere comunale a Torino e poi il presidente della repubblica Sandro Pertini la nominò senatrice a vita, incarico che tenne fino al 1988 quando morì quasi centenaria.

Camilla Ravera tornò in quella strada, a rivedere Montalbano Jonico nel 1973, su invito del preside materano del locale Istituto Magistrale, Raffaele Giuralongo, storico, parlamentare del PCI; incontrò le scolaresche, ma venne contestata da alcuni cittadini e studiosi locali davanti al cine-teatro per alcune sue affermazioni.

Aveva dichiarato, infatti, che a Montalbano Jonico si era dedicata all’insegnamento privato ai pastori e ai loro figli, perché non c’erano scuole.

Una dichiarazione che venne ritenuta doppiamente falsa, sia perché il comune jonico non è mai stato terra di pastori ma di piccoli proprietari terrieri e sia perché la scuola pubblica era presente e anche molto frequentata già dall’800.



Poi un giorno Camilla Ravera abbandonò il paese improvvisamente; un’auto della polizia fascista venne a prenderla e la trasferì a San Giorgio lucano dove rimase dal 2 novembre del 1936 al 23 maggio del 1937. è un fatto interessante che in quest’ultimo comune la sua permanenza venga ricordata con una targa murata davanti all’abitazione che la ospitò, mentre a Montalbano Jonico nessuno ha avvertito tale necessità, nonostante vi abbia fatto ritorno anche in una campagna elettorale del 1953.

Un altro confinato importante è stato Gino Levi, cugino del più noto Carlo Levi, autore del Cristo si è fermato ad Eboli e amico di Vittorio Foà.

Il padre si occupava di ricerca scientifica ed ebbe come allieva la nobel Rita Levi Montalcini ; Fu il primo in Europa a sperimentare la ricerca in vitro.



Gino Levi, amico di Adriano Olivetti, era un ingegnere e fu direttore tecnico della Olivetti.

A causa delle leggi razziali del 1938 sostituì il cognome Levi, dichiaratamente di origine ebraica, con Martinoli.

Era nato il 19 marzo del 1901 a Firenze, dove il padre, originario di una famiglia ebraica della borghesia triestina, era medico e assistente universitario.

Adriano Olivetti, produttore di macchine da scrivere, si fidanzò con la sorella di Gino Levi Martinoli e il padre Camillo Olivetti gli propose di lavorare nella sua fabbrica come semplice operaio per apprendere le tecniche di lavorazione meccanica.

Gino Martinoli Levi accettò e si trasferì a Ivrea, dove iniziò la carriera nell’Olivetti fino al 1945.

In quasi 22 anni si rese utile allo sviluppo di quella produzione e alla organizzazione dei processi produttivi.

Antifascista come tutta la sua famiglia, venne arrestato e recluso per due mesi a Torino, quindi rimesso in libertà, ma con l’ammonizione di astenersi da qualsiasi attività politica, con l’obbligo di residenza ad Ivrea e di non uscire di casa tra le 21 e le 6 del mattino.

Negli anni seguenti i suoi rapporti con Adriano Olivetti si logorarono e la sua attività come manager nel settore industriale proseguì comunque con rilevanti incarichi.

La sua permanenza a Montalbano Jonico fu più breve di quella di Camilla Ravera. Frequentava le famiglie benestanti e spesso la sera si recava a giocare a carte, per puro diletto, dalla famiglia Miele che abitava in via Abate Troyli.

VINCENZO MAIDA