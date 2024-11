‘’A Mimì ‘’ ha fatto 13 al teatro Bellocchio di Ferrandina

E per la smorfia, aldilà del non è vero ma ci credo, quel numero porta bene anche per la presenza- senza nulla togliere agli altri in cartellone- annovera sul palco alcuni monumenti della cultura partenopea come Peppe Barra, Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello che continua a deliziare per bravura e creatività. Lo diciamo per aver ammirato queste figure dello spettacolo per averli visti e ascoltati in altri contesti, a cominciare da quel Peppe Barra oltre 40 anni tra le voci della Nuova Compagnia di Canto Popolare e in altre interessanti interpretazioni. Quest’ anno la stagione teatrale “A Mimì’, che Ferrandina organizza ogni anno per bene e con interessanti novità, prevede 13 spettacoli fino ad aprile 2026 . Sul palco del teatro intitolato all’artista ‘’ Mimì Bellocchio’’ si si esibiranno artisti di levatura nazionale come Peppe Barra, Emilio Solfrizzi, Sergio Muniz, Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello e tanti altri, insieme a realtà teatrali espressione del territorio come La Compagnia Senza teatro, Sipario Aragonese e il gruppo teatro Mimì Bellocchio. Gli organizzatori hanno previsto anche una sezione dedicata alle scuole ” A scuola di teatro con Mimì” con mattinate riservate a spettacoli, laboratori e incontri con esperti. E questa è davvero una interessante novità, perché il teatro è scuola di vita e poi, chissà, che non vengano fuori nuove leve per le compagnia locali. “Il successo delle passate edizioni e l’inserimento della nostra rassegna nell’elenco del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata – ha detto il sindaco Carmine Lisanti- ci spingono a investire sempre di più sulla cultura, un pilastro fondamentale per la crescita della nostra comunità. Quest’anno, grazie anche al contributo del GAL Start 2020, siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire una sezione ancora più ampia dedicata alle scuole, convinti che avvicinare i giovani al teatro significhi seminare i semi della creatività e della partecipazione attiva”. E nel corso della conferenza stampa gli interventi di Angela Melillo, direttore artistico della rassegna, e dell’assessore alla cultura Pierluigi Di Biase sono venuti ulteriori spunti per mettere in cantiere( magari riservato ai giovani, alle scuole) per la prossima estate.



Teatro Festival Ferrandina- A Mimì” presentata la stagione 2024/25:

13 spettacoli, grandi attori e un’attenzione speciale per i più giovani

Ferrandina si prepara ad accogliere una nuova stagione teatrale ricca di emozioni e sorprese. La stagione teatrale 2024/2025 del Comune di Ferrandina è stata presentata, oggi, nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del municipio. Dal 26 novembre al 26 aprile, il CineTeatro Bellocchio ospiterà tredici spettacoli di altissimo livello, con grandi nomi del teatro italiano e compagnie emergenti. Ma non è tutto: saranno proposti anche sette matinée gratuite per le scuole, un’opportunità unica per avvicinare i più giovani al mondo del teatro e stimolare la loro curiosità. Un cartellone variegato, che spazia dalla commedia al dramma, passando per il musical e la prosa, per un viaggio affascinante tra le diverse sfaccettature dell’arte teatrale.

“Sarà una stagione entusiasmante- assicura Angela Melillo, direttore artistico della rassegna- con tanti spettacoli nuovi, artisti di prim’ordine come Peppe Barra, Emilio Solfrizzi, Sergio Muniz, Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello e tanti altri, insieme a compagnie teatrali espressione del territorio”.



“ “AMimì” – ha detto l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase- torna a farci compagnia anche quest’anno. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per arricchire il nostro territorio e rafforzare il senso di comunità. Ci attende un ricco calendario che ci offrirà l’opportunità di riflettere, emozionarci e condividere momenti unici. Un’occasione preziosa, soprattutto in questo periodo, per ritrovarci e sentirci più uniti”.

“Il successo delle passate edizioni e l’inserimento della nostra rassegna nell’elenco del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata – ha sottolineato il sindaco Carmine Lisanti- ci spingono a investire sempre di più sulla cultura, un pilastro fondamentale per la crescita della nostra comunità. Quest’anno, grazie anche al contributo del GAL Start 2020, siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire una sezione ancora più ampia dedicata alle scuole, convinti che avvicinare i giovani al teatro significhi seminare i semi della creatività e della partecipazione attiva. Siamo certi che questa nuova stagione teatrale sarà un’occasione unica per vivere esperienze indimenticabili e rafforzare il senso di appartenenza al nostro territorio”.

Il primo appuntamento, uno spettacolo di poesie in danza dedicato a Bellocchio, è di presentazione e benvenuto alla Città. L’unico a ingresso libero.

Il costo dell’abbonamento per seguire gli spettacoli della stagione 24/25 è di 120 euro in platea e di 90 in galleria. E’stato previsto, inoltre, un abbonamento per la fascia di età da 0 a 16 anni di 70 euro in platea e 50 in galleria. Sono fuori abbonamenti gli spettacoli di Gruppo Teatro Bellocchio, Senzateatro e Sipario Aragonese.

Gli abbonamenti sono acquistabili al botteghino del CineTeatro Bellocchio a partire da sabato 23 novembre, dalle 17 alle 20.30 , domenica 24 e lunedì 25, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30, fino alle 13 di martedì 26 novembre e/o al raggiungimento dei posti a disposizione tra platea e galleria.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili a partire dal 26 novembre su noiticket.botteghinoweb.com/ e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito del Comune di Ferrandina o contattando il numero 3898311672.