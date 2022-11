“A Mezzanotte e dintorni” s’aggira Domenico Dimase

Un’ora da nottambuli dove, dall’orologio a pendolo, il cucù della foresta nera, come nei racconti horror, suona i rintocchi sotto un cielo plumbeo,o ci si alza per un ricordo o un rumore che fa pensare, prima di rimboccare lenzuola e coperte. E se non si prende sonno e allora non vi resta che leggere ” Mezzanotte e dintorni” , l’ultimo libro dello scrittore lucano Domenico ”Mimmo” Dimase che torna periodicamente alle pubblicazioni dopo le incombenze di lavoro e di famigla. Del libro sappiamo solo quello che ci è stato scritto nel comunicato e la copertina, ma conoscendo passione e capacità descrittive dell’autore delle ” Magnifiche stagioni di Ermenegildo” siamo certi in quella parte della giornata che segna il passaggio tra notte e alba ci sarà un ”dormiveglia” tutto da scoprire, magari per piangersi o riderci sù. La copertina ci ha ricordato un altro Mimmo, il grande Domenico Modugno e il suo noto brano ”Un uomo in Frack” … Bonne nuite,in francese, buona notte tra mezzanotte e dintorni.

"Mezzanotte e dintorni", l'ultimo libro dello scrittore lucano Domenico Dimase

E’ in distribuzione da qualche giorno il nuovo libro dello scrittore materano Domenico Dimase dal titolo “Mezzanotte e dintorni”.

In “Mezzanotte e dintorni“ si condensano vari generi di racconto, quasi a voler racchiudere, con storie diverse, le esperienze più significative della narrativa. Una specie di paniere con frutti (storie) differenti: un viaggio in cui si scandagliano vicende reali, fantasy, umoristiche e vicine all’esperienza umana.

Ma l’ultima fatica letteraria di Domenico Dimase riserva anche piacevoli incursioni nel genere gotico/horror e noir in cui si alternano figure e storie parodistiche nelle quali l’umorismo si sposa con l’analisi impietosa di vizi, difetti e contraddizioni della società.

Il libro si può richiedere in tutti i circuiti, piattaforme e librerie sia in formato cartaceo che ebook, oppure si può ordinare direttamente sulla piattaforma totem.streetlib.com.

Lo scrittore Domenico Dimase ha già pubblicato: Gli occhi sulla montagna; Frammenti di terra e di magia; Le magnifiche stagioni di Ermenengildo; Sulle rotte della Taranta; Il Vesuvio sotto le Alpi

Matera, 23 novembre 2022