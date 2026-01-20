A Metapontion giovani studenti per studiare come Pitagora

E quanto sarà possibile fare nei prossimi mesi grazie a un progetto Erasmus, portato avanti dall’associazione Occse della Magna Grecia, che lega due luoghi identitari del grande filosofo e matematico dell’antichità Samo e Metaponto. Quest’ultima,come ha ribadito in più occasioni Pino Barberino, luogo dove ha vissuto fino alla fine Pitagora. Quanto al programma e alle attività ne sapremo di più all’arrivo e al soggiorno in Magna Grecia dei giovani dalla madre patria.



FONDI EUROPEI PER UN PONTE SULLA STORIA

Sapere di essere l’unica associazione del materano ad aver ottenuto l’approvazione di una

progettualità da parte Bruxelles – Erasmus+ az. KA 182. Questa è già di per sé una notizia

straordinaria, ma non solo, è una notizia attesa e perseguita caparbiamente negli ultimi

anni.

Abbiamo fatto anche clamorose rinunce, non ci serviva soltanto raggiungere

l’approvazione di un progetto, ci serviva creare un ponte tra Magna Grecia e Grecia!

Ma non un ponte qualsiasi!

Ora abbiamo finalmente conquistato un grande traguardo: la connessione storica tra il

luogo di nascita e il luogo di fine vita dell’Illuminato di Samo, PITAGORA!

Grazie a questo, presto un consistente gruppo di giovani samioti dimorerà, oggi come

allora, a Metaponto, la gloriosa Metapontion!

L’attività, che rientra nel nostro programma “Metapontion di Pitagora – Armonie e Culture

del Mediterraneo in Magna Grecia”, vedrà pure il coinvolgimento di altre nazioni che si

affacciano sulle sponde del nostro mare.

Questo momento, per noi e per tutta la comunità di Magna Grecia, è di rilevanza storica!

L’Unione Europea ha creduto in noi, nella nostra idea, nella nostra follia! Credici anche tu!

Noi pensiamo che, continuando a coltivare storia, raccoglieremo sempre più futuro.