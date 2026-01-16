A Matera una rarità al Museo…il ” Grundrisse” di Karl Marx

E quella edizione della Nue Einaudi, ormai introvabile, è motivo di attrazione e consultazione, naturalmente, della Biblioteca del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, l’unico al Sud ad averla negli scaffali. Una pietra miliare, della seconda metà del 1800, che Karl Marx elaborò, analizzando il fattore del plusvalore per comprendere le dinamiche del capitalismo che continua con forme distorte, di sfruttamento a caratterizzare l’economia globale.E da quei due volumi, tradotti in italiano, c’è tanta parte dei “Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica” marxiana e, naturalmente, delle polemiche che alimentarono quella analisi di stretta attualità. Un invito a guardare in faccia i protagonisti di una economia guerrafondaia, tra monopolisti e oligarchi finanziari che stanno mettendo in pericolo anche le democrazie consolidate( dagli Stati Uniti all’Unione Europea all’Italia ) e i tanti Paesi (l’elenco è lungo tra grandi potenze e paesi di zone di influenza) che aspirano a conquistare libertà e diritti. Serve una rivoluzione. Buona lettura…



LA BIBLIOTECA DEL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA SI ARRICCHISCE DI UN RARO KARL MARX

Un’altra rarità entra a far parte dei tesori della Biblioteca del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera che si conferma così la prima in Italia per maggior numero di prime edizioni dedicate alla storia del pensiero filosofico e politico del movimento operaio, socialista e comunista. Arriva infatti da una libreria antiquaria di Bologna l’ormai introvabile edizione NUE Einaudi de “I Gründrisse”di Karl Marx. Proprio nell’edizione rilegata della casa editrice sta la vera rarità di questi due tomi stampati in pochissime copie. Da qualche giorno, siamo l’unico museo a possederne una copia in tutto il Sud Italia. LEGGERE I GRUNDRISSE Tradotti in italiano per la prima volta all’inizio degli anni Settanta, da decenni ormai introvabili, i Gründrisse (1857-1858) occupano tra i copiosi manoscritti di Marx senz’altro il posto principale, in quanto è in essi che per la prima volta si elabora a grandi linee la teoria del plusvalore, nonché il punto d’avvio dell’analisi del modo di produzione capitalistico: il concetto di merce. La specificità dei Gründrisse risiede nel fatto che in essi è evidente la necessità di passare dalla scoperta della legge del plusvalore alla costruzione d’un sistema categoriale del modo di produzione capitalistico. Sua tesi fondamentale è che la storia dell’economia politica borghese è lo specchio della storia del capitalismo, e perciò vi si trovano ricchissime analisi delle opere degli economisti classici e la loro più feroce e corrosiva critica. E al tempo stesso i Gründrisse raccolgono una parte costitutiva importante del fondamento materiale su cui poi Marx andrà a costruire la sua polemica con le visioni semplificate e consolatorie del socialismo, affacciandosi oltre l’orizzonte della sua epoca. I “Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica” vengono pertanto considerati il laboratorio più avanzato e avventuroso del pensiero marxiano.

( Francesco Calculli, direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza)

