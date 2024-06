A Matera pagine aperte sulla Magna Grecia nel libro di Massimo Osanna

Quanti apprezzano la grandezza di quella cultura del passato, che ha fatto della Basilicata e di gran parte dell’Italia meridionale, tante parte della storia delle civiltà mediterranee, non potranno che attendere di saperne di più dalla presentazione del libro del direttore generale dei Musei Massimo Osanna ” Mondo nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia’, edito da Rizzoli, ‘ che sarà presentato a Matera, il 28 giugno, alle 18.30, presso la Casa delle tecnologie emergenti. Un luogo noto più per la convegnistica, che per le attività istituzionali. La presentazione è stato organizzata dalla Fondazione Zetema in collaborazione con Antonio Minonne e con il patrocinio del Comune di Matera. ” Mondo nuovo.Viaggio alle origini della Magna Grecia” è un lavoro interessante che offre tanti spunti di riflessione sulla storia,la cultura e l’archeologia del territorio e su quanto si può e si deve fare per valorizzarla, salvaguardando l’identità dei siti e delle radici del passato. Un viaggio senza tempo che passa per siti archeologici, musei, biblioteche e per le città che dalla Magna Grecia arriva alla Madre Patria.



Sinossi

«Questo è un libro di storie. Riguarda vicende di alcune antiche genti che hanno vissuto nel I millennio a.C. nei territori della Magna Grecia. È una storia di mobilità e incontri, perché per tutti, Greci e Italici, la rete di connessioni e il rapporto con gli altri sono stati la cifra esistenziale più rilevante della vita quotidiana.» È questo il «mondo nuovo» che dà il titolo al saggio di Massimo Osanna: un paesaggio dell’incontro che solo l’archeologia può aiutarci a riscoprire, restituendo voce a oggetti e strutture di per sé muti, raccontando chi li ha realizzati, usati, trasformati in memoria o distrutti. Reperti «capaci di narrare le storie di uomini e di popoli che in questa terra si sono incontrati, affrontati, amalgamati in un processo dinamico e senza soluzione di continuità». Attraverso un viaggio in parchi archeologici e musei più o meno noti del nostro Meridione (da Sibari a Taranto, da Metaponto a Paestum, passando per Crotone, Venosa, Caulonia), Osanna illumina il rapporto tra Greci e non Greci, mai univoco né scontato; ridefinisce l’idea stessa della «colonizzazione» per come la immaginiamo comunemente, spostando l’accento sui fenomeni di ibridazione che in Magna Grecia sono stati frequenti e articolati. Un lavoro avvincente sulla memoria degli oggetti (materialità dei contatti), dei luoghi (i paesaggi dell’intreccio), sulla memoria dei morti (quello che le tombe ci dicono), perché l’archeologia è fondamentale per ricostruire le storie non raccontate dalla Storia (il rumore di fondo dei frammenti, «vivo» e «parlante»).



MASSIMO OSANNA

Direttore generale Musei. Massimo Osanna è Professore ordinario di Archeologia classica dell’Università di Napoli “Federico II”, è Direttore generale Musei presso il Ministero della cultura. Ha diretto tra il 2014 e il 2020 la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e poi il Parco Archeologico di Pompei.