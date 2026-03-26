A Matera l’amore in versi di Vitagliano

Un sentimento che abbraccia epoche, persone d’ogni età, sesso, condizione, nazionalità, che alimenta o rallenta emozioni con un battito all’unisono con la propria anima, con quella condivisa o con la natura. Ed è l’incipit di ogni storia, narrata, cantata o espressa in versi come farà venerdì 27 marzo a Matera il poeta Pasquale Vitigliano, che presenterà l’ultimo lavoro L’amore, a volte, Lietocolle 2025, presso la libreria The Sassi Book Store. L’evento è organizzato del circolo letterario Vento Adriatico.



IL COMUNICATO STAMPA

L’AMORE, A VOLTE di PASQUALE VITAGLIANO

Evento culturale a cura del Circolo letterario Vento Adriatico

Venerdì 27 marzo, ore 18,00

presso la libreria The Sassi Book Store – Via Lucana 184/e – Matera

Il Circolo letterario Vento Adriatico

Presenta il poeta Pasquale Vitagliano

inL’amore, a volte, Lietocolle 2025

Dialoga con l’autore: Francesco D’Angiò, poeta e scrittore

Introduce: Antonella Vairano, poeta, coordinatrice del Circolo letterario Vento Adriatico

L’amore, a volte di Pasquale Vitagliano, è “un’urgenza privata” che riesce a generare una forma di pensiero condiviso. L’intimità che lo attraversa – fatta di esitazioni, minuscoli bagliori, dettagli apparentemente marginali – si apre a una riflessione più ampia, quasi teorica, su ciò che l’amore fa a chi lo vive.

Leggere L’amore, a volte – scrive Francesco D’Angiò – significa entrare in un campo di tensione in cui la parola non descrive l’amore, ma lo subisce, lo attraversa, talvolta lo disobbedisce.

Pasquale Vitagliano (Lecce, 1965) vive a Terlizzi (Bari) e lavora nella Giustizia. Poeta e critico letterario, collabora con la rivista «Incroci», diretta da Lino Angiuli, e con le pagine culturali de «il manifesto» e «La Gazzetta del Mezzogiorno». È inserito nell’Atlante dei poeti contemporanei – Ossigeno nascente curato dall’Università di Bologna. Questa è la sua nona raccolta poetica.

Francesco D’Angiò: (San Vitaliano, 1968) risiede da diversi anni a Matera. Nel 1997 ha pubblicato il suo primo racconto dopo aver vinto un concorso promosso da Alea Editrice Bari. Del 2020 è il romanzo breve Lo sconosciuto (Planet Book); nel 2021 è uscita la sua prima raccolta di versi, Clessidre orizzontali (Edizioni Tripla E) e nel 2022 la seconda, Verranno a perderci in trionfo (Gruppo Culturale Letterario); per G.C.L. Edizioni pubblica la silloge poetica: L’equilibrio degli scarti (2024).

Antonella Vairano: poeta e Co-autrice in diverse antologie poetiche nazionali ed internazionali. Le sue poesie sono presenti in diverse riviste letterarie e pubblicate su diversi quotidiani e siti online. Tra le sue pubblicazioni: 29 Note – Poesie – (2018), Il mondo s’è fatto male – Prefazione di Maria Grazia Calandrone – (2019), Il bene profondissimo (2025). Coordinatrice del Circolo letterario Vento Adriatico; fondatrice / capo-redattrice dell’omonima rivista / blog.