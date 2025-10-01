A Matera il cinese Jeffrey, l’artista che disegna sui sacchetti igienici da viaggio

Lo abbiamo scritto in italiano perché la curiosità è legata alla creatività e la lingua italiana, con la tradizione artistica millenaria…è l’ideale per fare una capatina a Palazzo Viceconte per apprezzare l’arte e conoscere Xie Jianping, Jeffrey Bags of Stories Matera. E la sua storia artistica, sintetizzata nel comunicato stampa, ha davvero dell’incredibile per aver fatto di una passione, quella di viaggiare, una opportunità per esprimersi con segni e tratti di colore che per certi aspetti sembrano naif ma con quella verve spontanea che ci ha ricordato il grande fumettista italiano Benito ‘’ Jac’’ Jacovitti. L’autore di personaggi come Cocco Bill e Cip l’arcipoliziotto sempre in movimento e con l’occhio a tento su tutto quanto veniva loro a tiro. Proprio come Xie ‘’ Jeffrey’’ Jianping. La sua mostra si potrà visitare fino a domenica 5 ottobre.



IL COMUNICATO STAMPA

Xie Jianping, Jeffrey Bags of Stories Matera, Palazzo Viceconte, Ipogei [Via San Potito, 8] Dal 1° al 5 ottobre 2025 Orari di apertura dalle 10:00 alle 19:30 Ingresso libero

COMUNICATO STAMPA Il suo nome è Xie Jianping, detto Jeffrey. Artista cinese contemporaneo, è conosciuto per i suoi graffiti e doodles nati da gesti spontanei e quotidiani, capaci di trasformare momenti ordinari in espressioni artistiche uniche. Da oltre quindici anni porta avanti un progetto singolare: durante i suoi viaggi, disegna sui sacchetti igienici distribuiti su aerei, treni e altri mezzi di trasporto, trasformandoli in piccoli diari visivi. Ogni sacchetto diventa così una Bags of Stories, ovvero un frammento di tempo e di viaggio trascritto con tratti rapidi e immediati. La serie, iniziata nel 2006, conta ormai più di cento opere ed è stata esposta in numerose città della Cina, tra cui Pechino, Shanghai, Wuhan, Guangzhou e Suzhou, oltre che nelle principali aree commerciali di Hong Kong. Nel 2023 l’artista ha partecipato alla collettiva Fáng³ presso l’Hanjian Art Museum di Pechino, insieme agli artisti Xu Shao e Hong e più recentemente ha collaborato con spazi culturali e brand internazionali a Shanghai e Hong Kong.



Il suo lavoro non si limita ai viaggi: anche durante le passeggiate quotidiane, le soste al bar, lo shopping o i momenti di pausa, Xie raccoglie borse di carta abbandonate e le trasforma in supporti creativi, immortalando così scene urbane, pensieri e sogni in forma di doodle. La mostra di Matera, ospitata negli affascinanti Ipogei del Palazzo Viceconte, rappresenta una tappa importante del percorso europeo dell’artista: un incontro tra il linguaggio contemporaneo cinese e il patrimonio storico della “Città dei Sassi”. Evento speciale: Giovedì 2 ottobre alle ore 18.00 si terrà un cocktail party, aperto al pubblico. Ufficio stampa Palazzo Viceconte Matera, 1 ottobre 2025 Info Tel. +39 0853 33 06 99

