A Matera c’è il festival della parola. Ascoltiamo, Ascoltiamoci…

Quando c’è voglia di fare, di ritrovarsi per confrontarsi, sapere, dire, partecipare, dopo la alienante (quanti disastri e psicodrammi a scuola !) stagione social della pandemia, vengono fuori ‘’piccole ma interessanti’’ iniziative che possono essere il ‘’La’’ per contagiare positivamente, sul piano della crescita culturale, quanti vogliano scoprire o riscoprire il piacere della lettura. Non importa se si tratti di romanzi, saggi, manuali, poesia, opere di autori famosi o di sconosciuti. Contano curiosità e voglia di conoscere altre esperienze,a contatto con autori che vengono da altre realtà e che magari ci aiutano a scoprire quella parte della nostra storia, del nostro ambiente, che non riusciamo a vedere o a cogliere. Il “festival della parola, abitare poeticamente la città” in programma a Matera, da 1 al 29 agosto , in piazza Vittorio Veneto, presso La Libreria “Mondadori’’’ è un bell’esempio di come si possa promuovere la cultura. Mettendoci buon senso , un pizzico di organizzazione e contribuendo a colmare una lacuna, palese, che quest’anno ha visto finora assente ( siamo ad agosto e non abbiamo visto né bandi,) l’Amministrazione di via Aldo Moro. Per fortuna ci sono i privati. Primo appuntamento il 1 agosto con un ‘’Pasolini tutto da ascoltare’’.



PIACERE! LETTURE IN LIBRERIA

Festival della parola | Abitare poeticamente la città

Dal 1 agosto 2022 a Matera, Libreria Mondadori, piazza Vittorio Veneto, ore 1930

Poesia in Azione è l’incontro della parola poetica con le persone, abita luoghi nuovi che diventano ogni volta casa. E siccome è proprio la libreria la casa del libro, da qui riprende il Festival della Parola | abitare poeticamente la città di Poesia In Azione, che si era concluso a ottobre scorso a Matera.

“Piacere! Letture in libreria, sarà una rassegna concentrata sulle voci della poesia contemporanea, sull’ascolto della voce detta a voce alta, con spazi per la varietà dei generi letterari ed espressivi, e un’attenzione alla città stessa” sottolinea il libraio Antonio Sacco della libreria Mondadori di Matera, “Insieme alla giornalista Antonella Ciervo e con Silvana Kühtz docente all’Unibas a Matera, ho voluto ospitare qui da noi le tappe di lettura e libri del festival della Parola |Abitare poeticamente la città. Se pur da sempre convinto che la lettura e la scoperta della parola sia una esperienza del tutto intima e personale, l’entusiasmo di Silvana e Antonella mi hanno facilmente convinto che condividere in libreria, la casa naturale delle parole, un’esperienza emotiva che nasce dalla parola pronunciata a voce alta in ogni sua forma poetica, narrativa o cantata, sia il miglior modo per dare centralità al contatto umano vero e non virtuale.”

“Il nostro progetto vuole essere un presidio di lettura, con autori di grande spessore culturale e grande espressività di cui a volte si sente la mancanza in città” dice Silvana Kühtz capitano del collettivo artistico Poesia in Azione e docente di Ascolto Comunicazione Creatività ad Architettura all’Università della Basilicata “Cominciamo dal primo agosto, con un ascolto di testi di Pasolini, senza commento critico; ci faremo solo avvolgere dalle parole del poeta Pasolini, e poi per tutto agosto, una volta a settimana, poeti, canti, e modi diversi di usare la parola. Per ora anticipiamo solo il programma di agosto, ma stiamo lavorando già sui prossimi mesi per creare un nido che tiene in caldo le parole importanti, le protegge e le fa volare seminando significati e desideri per il nostro difficile presente.”

“Il nostro è un tempo spesso senza parole – dice Antonella Ciervo – nel quale la velocità della conoscenza rischia di prendere lo spazio che fino ad ora apparteneva al confronto e alla dialettica. Per questa ragione il Festival diventa un atto di coraggio nell’epoca dell’apparenza e del vuoto comunicativo”.

– 1 agosto 22, Pasolini tutto da ascoltare

Letture senza commento con Silvana Kühtz voce in parola e Susanna Crociani sax;

8 agosto 22, Maria Grazia Palazzo pensatrice e poeta di Martina Franca, letture da Stanza d’anima, collettiva ed

17 ago 22, Cristina Carlà poeta e performer della voce alta, poetry slammer, letture da Cartolina dal Salento, collettiva ed

24 ago 22, Claudio e Diana Ambasciatori della Posteggia napoletana, parlano della loro esperienza nel canto, descritta nel libro: Si ma… il lavoro vero? Storia di chi si è svegliato per realizzare il suo sogno

29 ago 22, Massimo Mapelli, giornalista che ha girato il mondo e ha raccontato la sua esperienza in Ad alta voce, Baldini e Castoldi.



Gli autori dialogheranno insieme ad Antonella Ciervo e alla direttrice artistica del Festival e docente UniBas, Silvana Kühtz.



Il Festival della Parola | Abitare poeticamente la città si avvale del patrocinio di Università degli Studi della Basilicata, Nature City Lab, Mondadori Matera, Poesia in Azione.

Scrivi a info@poesiainazione per avere informazioni.

Facebook: www.facebook.it/leggoquandovoglio