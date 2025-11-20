A Matera al MadArt, Claudia Fabris, la regina del ”linguaggio”

Ce ne fossero almeno uno, una – come la poliedrica ‘artista’ Claudia Fabris- per ogni città, paese, governi centrali e territoriali compresi (dove mediocrità e grigiore imperano) il Belpaese recupererebbe fiducia e, chissà, si rimboccherebbe per tornare ad essere- in concreto-giardino d’Europa e promotore di cultura, che fa tesoro del suo passato e della sua anima naturale. Lo diciamo dopo aver letto con attenzione quanto continua a fare, da spirito libero, per tirare fuori una ventata di ”ottimismo come profumo della vita” ricordando un pensiero e un noto spot pubblicitario dello sceneggiatore emiliano Tonino Guerra. Claudia Fabris, va oltre e crede e valorizza la bellezza, il linguaggio , l’arte in tutte le sue espressioni e lo fa girando l’Italia, attratta dalla ”semplicità” sempre più rara della gente e dei luoghi dei piccoli centri. Il Sud, le aree interne sono tra questi e l’antica cultura dei vicinati dei rioni Sassi, come accadrà sabato 22 novembre presso il MadAart di via Fornaci vecchie nel Sasso Barisano, non potrà che stimolare una nuova ricerca. Del resto il tema dell’incontro “Parlami, voglio sentire la tua terra cantare” la parola che crea, la parola che cura sono un capitolo tutto da scrivere,illustrare, cantare, raccontare…



“Parlami, voglio sentire la tua terra cantare”

la parola che crea, la parola che cura

di Claudia Fabris

L’incontro di Matera sabato 22 Novembre da MadArt alle ore 18.30 non sarà semplicemente una presentazione dei due libri Prole Sotto Sale, piccolo vocabolario poetico e La Cameriera di Poesia, entrambi editi da Anima Mundi. Ma piuttosto una riflessione, una mappa sulle due possibilità della parola che ho indagato finora, la parola che crea, con il vocabolario e la parola che culla e cura, con “La Cameriera”, due

sguardi complementari della stessa poesia.

Mi sono convinta negli anni che la parola più che a comunicare serva a creare.

Credo davvero che il mondo lo creiamo ogni giorno attraverso la parola e prima ancora che raccontandolo, lo creiamo pensandolo. Perchè il primo atto creativo che la parola ci consente è il pensiero, la prima riflessione in cui ci specchiamo. Se possiamo dire qualcosa, lo possiamo separare da noi e dunque guardarlo e non lo subiremo più, saremo liberi di agirlo. Ma fintantochè non siamo in grado di nominare qualcosa,

quella cosa agirà in noi. Il linguaggio e la parola sono tuttora la tecnologia più potente che esiste sul pianeta terra, anche se davvero non ne siamo consapevoli. E dalla qualità della nostra relazione con la parola e dalla qualità della nostre parole deriva dunque la qualità della nostra vita e del mondo in cui ci troviamo a

viverla.

Nell’incipit del piccolo vocabolario poetico Parole Sotto Sale scrivo: “La parola Poesia deriva da un verbo greco che significa creare, agire. In Inglese parola è word che si pronuncia quasi allo stesso modo di world – il mondo – e spell è l’incantesimo, il sortilegio, e contemporaneamente un modo particolare di pronunciare le parole una lettera alla volta.

Nella Bibbia Dio ha creato il mondo parlando ed il suo Verbo sembra essere la sua manifesta- zione più potente e diretta. E nelle favole, Abracadabra, formula magica per eccellenza, universalmente adottata senza tra- duzione, in una possibile etimologia dall’aramaico, significa: “Io creerò come parlo”.

E se le parole davvero fossero mondi? e il mondo fosse davvero stato creato parlando? e se le parole che usiamo generassero a nostra insaputa mondi in un luogo a noi invisibile? in un al di là dei nostri sensi?

Allora gli architetti e gli ingegneri da cui imparare e a cui chiedere consiglio sarebbero davvero i poeti.



La Cameriera di Poesia

La Cameriera di Poesia è una ristorAzione per lo spirito, un ristorante di poesia, in cui vengono serviti dal vivo, attraverso cuffie wireless con una portata di 100 mt, i testi poetici che gli ospiti scelgono dal menù proposto, in un percorso di abbandono all’ascolto che ristora e rigenera. Le Parole sotto sale fanno sempre

parte del menù. Negli anni quest’esperienza ha manifestato effetti particolarmente positivi sul benessere di chi la sperimentava inducendo un rilassamento profondo, come fosse un massaggio. Dal debutto nel 2011 ha girato per l’intera penisola, inziando con tre cuffie e arrivando a 50, portando la sua ristorAzione non solo in rassegne teatrali, festival, musei e scuole, ma anche in chiese, case private, parchi, ristoranti, alberghi, bar, piccoli negozi, biblioteche, spiagge e in carcere, sempre sostenuta dal pensiero che l’arte non essere un evento, ma parte integrante della vita quotidiana. Da questo pensiero che torna costantemente nel mio lavoro è nato il desiderio di portare la ristorazione poetica in una città per un tempo

prolungato, con cadenza quotidiana, allestendo uno spazio intimo dove i cittadini possano essere accolti con cura e trovare consolazione, commozione e ispirazione durante le proprie giornate. L’idea è che possano prenotarsi per un massaggio poetico con la medesima attitudine con cui andrebbero alle terme, in un centro estetico, da un massaggiatore o a fare yoga.



Le Parole Sotto Sale

Le Parole Sotto Sale sono il piccolo vocabolario poetico che ho iniziato a scrivere nel 2013. Nel 2015 pubblico a mie spese le prime 100 definizioni con Giannini editore, una casa editrice napoletana, ristampandolo tre volte arrivando a venderne 2500 copie. Nell’Autunno 2020 la casa editrice Anima Mundi ne pubblica una nuova edizione aggiornata ed ampliata che distribuisce su tutto il territorio nazionale. Ad

oggi abbiamo superato le 2000 copie vendute.

Nel 2021 all’interno di Verso Sud Festival di Corato (Ba) nascono gli “Esercizi di ospitalità per essere umani” un piccolo tirocinio sulla parola, a partire dalle costellazioni delle Parole Sotto Sale e dalla consapevolezza che le parole costituiscono la prima stuttura architettonica del reale, che noi creiamo e

abitiamo costantemente, di cui siamo continuamente ospiti.

Gli esercizi accadono attorno ad una tavola imbandita, ben apparecchiata con carta, penne, colori e piccoli oggetti, per un banchetto di parole in cui tracciare le mappe e le geografie che queste rivelano e custodiscono. Dopo anni di Parole Sotto Sale, è finalmente disponibile un laboratorio in cui condividere le riflessioni e i ragio- namenti che sottendono e sorreggono lo sguardo all’origine del piccolo vocabolario

poetico.



Biografia Claudia Fabris

Claudia Fabris nasce a Padova nel 1973. Si avvicina all’arte a 16 anni con la fotografia, che non abbandonerà più. I suoi occhi saranno sempre i primi a saperlo, la mente lentissima a spiarli.

Poi arriverà la danza, la creazione d’abiti e il teatro con Tam Teatromusica (premio speciale UBU 2014) con cui collaborerà per anni come performer, costumista, fotografa e aiuto regia.

Nel 2011 inizia un percorso performativo personale sulla parola con La Cameriera di Poesia, ristorazione itinerante di poesia in cuffia dal vivo, che porta ovunque in Italia; da allora è gentilmente nomade. Nel 2013 inizia a scrivere le Parole Sotto Sale, piccolo vocabolario poetico,

pubblicate nel 2020 dalla casa editrice AnimaMundi di Otranto e ad apparire nelle città come Nostra Signora dei Palloncini, regalando le proprie parole a chi le parla, novella sibilla metropolitana. Intreccia con sempre maggior adesione il proprio percorso artistico con Altofest a Napoli dalla prima edizione nel 2011, con La Luna e i Calanchi ad Aliano di cui nel 2022 e 2023 cura gli artisti in residenza nel centro storico e con Verso Sud a Corato dal 2016 (Bari) con cui nel

2022 vince il bando ministeriale triennale e condivide la direzione artistica della rassegna.

Per Altofest dal 2020 al 2022 conduce una ricerca con l’economista Maurizio Alampi sulle economie generate da 10 anni di festival che porterà alla pubblicazione nel 2025 di “Se ti dico economia?”scritto a quattro mani. Nel 2024 pubblica con Anima Mundi, La Cameriera di Poesia.

Nel 2025 partecipa alla presentazione al Salone del Libro Off di Torino di un estratto del documentario “The Wonder, il giorno in cui ho perduto me stessa” sulla parola, il sacro e lo stupore, di Joshua Walen e Alessandro Seidita, in cui è presente con Barbara Alberti, Chandra Livia Candiani, Susanna Tamaro, Grazia Marchianò, Roberta Dapunt e Antonella Potente; la prima del lavoro finito è prevista per l’Autunno. Dal 2022 a Novembre 2025 lavora con Max Magaldi ad Arbosonica, un’insonorizzazione in cuffia a conduzione ossea, parte di SIRIS, intervento artistico

per la valorizzazione del Parco Archeologico di Herakleia a Policoro, a cura di STUDIO STUDIO STUDIO di Edoardo Tresoldi, scrivendo e registrando testi originali. Progetto inaugurato con due performance a Novembre 2025.

Ama il Sud e la sua luce. È convinta che la Bellezza e lo stupore silenzioso che genera possano ancora ricondurre ogni uomo allo spazio intimo e sacro della propria anima dove ogni trasformazione e rinascita trae origine, forza e nutrimento. Crede che la tecnologia più potente sul pianeta terra sia il linguaggio, al corpo come luogo della rivelazione e che l’Arte non dovrebbe essere un evento, ma parte integrante della vita quotidiana. Per questo lavora.