A Matera AIMAN MUSSAKHAJAYEVA e il suono dello STRADIVARI

Nuovo e prestigioso appuntamento con la Stagione di Concerti 2022 del LAMS Matera, con in programma celebri pagine di Ravel, Franck, Saint-Saens, Sarasate. R๐’Š๐’•๐’๐’“๐’๐’‚ ๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’‚ ๐’๐’‚ ๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’๐’“๐’ ๐’Š๐’๐’‚๐’“๐’Š๐’‚ ๐’—๐’Š๐’๐’๐’Š๐’๐’Š๐’”๐’•๐’‚ ๐‘จ๐’Š๐’Ž๐’‚๐’ ๐‘ด๐’–๐’”๐’”๐’‚๐’Œ๐’‰๐’‚๐’‹๐’‚๐’š๐’†๐’—๐’‚ (๐’†๐’”๐’–๐’#๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’ ๐’Š๐’—๐’‚๐’“๐’Š) ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’†๐’Ž๐’† ๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐’‘๐’Š๐’‚๐’๐’Š๐’”๐’•๐’‚ ๐‘บ๐’‚๐’“๐’‚ ๐‘จ๐’”๐’”๐’‚๐’ƒ๐’‚๐’š๐’†๐’—๐’‚.

AIMAN MUSSAKHAJAYEVA

รจ tra le migliori esponenti della scuola violinistica del Kazakhstan ed esprime la sua personalitร sia nellโ€™attivitร artistica che in quella educativa. La sua crescita artistica รจ iniziata con N. Patrucheva alla Scuola di Musica di Baysseitova e nel 1983 si รจ brillantemente diplomata presso il Conservatorio di Stato โ€œ ฤŒajkovskijโ€ di Mosca nella classe del Professor V. Klimov, Artista del Popolo dellโ€™Urss ed erede della scuola violinistica di David Oistrakh. Nel 1976 vince il prestigioso Concorso di Belgrado e successivamente viene premiata anche al Concorso โ€œPaganiniโ€ di Genova, al Concorso di Tokio, al Concorso โ€œSibeliusโ€ di Helsinki e al Concorso โ€œฤŒajkovskijโ€ di Mosca. La sua magistrale tecnica, la profonda conoscenza e la comprensione di stili diversi le hanno permesso di affrontare le piรน complesse composizioni per violino e di costruire un vasto repertorio che include compositori di tutte le epoche e stili. Suona in recital, come camerista e come solista con orchestra nelle piรน importanti sale da concerto in Europa, Asia e negli Stati Uniti (Philharmonie di Berlino, Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Avery Fisher Hall e Carnegie Hall di New York, Salle Gaveau di Parigi, Queen Elisabeth Hall, Barbican Centre e Wigmore Hall di Londra, Rudolfinum di Praga, Sala Grande del Conservatorio Tchaikovski di Mosca,) collaborando con musicisti quali J. Simonov, V.Gergiev, V.Fedoseev, S. Sondeckis, V. Tretjakov, M.Schiavo. F.Mansurov, V.Ashkenazy, M.Maisky, B.Canino, G.Emilsson, E. Batiz. Nel 1986 รจ stata nominata Artista del Popolo del Kazakhstan. Ha insegnato al Conservatorio di Mosca e nel 1998 Aiman Mussakhajayeva ha realizzato il suo sogno con lโ€™apertura dellโ€™Accademia Nazionale Kazaka di Musica ad Astana (nuova capitale del Kazakhstan), della quale รจ Rettore e presso la quale insegna. Inoltre รจ Rettore dell’Universitร Nazionale delle Arti del Kazakhstan. Incide per Deutsche Grammophon e suona un violino Stradivari. Aiman Mussakhajayeva ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti: Artista del Popolo, Artista Onorata della Repubblica dellโ€˜Uzbekistan, accademica dellโ€™International Academy of the Arts, โ€œArtista per la Paceโ€ dellโ€˜UNESCO. Nel 2002 ha ottenuto il โ€œPremio Platinum Tarlanโ€ e nel 2008 riceve il Premio del Presidente della Repubblica del Kazakhstan per โ€œi suoi straordinari successi nel campo dellโ€™Arte e dellโ€™educazione musicale e per il suo contributo allo sviluppo e alla prosperitร della societร kazakhaโ€.

