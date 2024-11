A Lettura senza Mura…riconoscimento dal Premio nazionale Maggio dei Libri

Soddisfatti, ma con l’umiltà di sempre, gli organizzatori e in particolare l’associazione Link che continua – traduciamo – a fare rete tra le diverse fasce sociali di Altamura e oltre. Perchè leggere fa bene alla mente, accresce le conoscenze, spirito critico e di confronto, soprattutto oggi con il tutto pre confezionato della alienante dimensione social e con le tante mistificazioni dei padroni del vapore, tra governi, poteri finanziari e opportunisti della intelligenza artificiale che preferiscono e spingono per ”massificare” pensiero e verità acquiste. La nota che pubblichiamo di sequito conferma che si può andare oltre le mura del pensiero unico, sfogliando e leggendo un libro e invitare altri a fare altrettanto.



Premio nazionale Maggio dei Libri, ad associazione Link la menzione speciale

Le iniziative animate dall’associazione Link di Altamura, nell’ambito del progetto comunale “Lettura senza Mura”, hanno vinto la ‘menzione speciale’ nella sezione “Associazioni culturali, istituti culturali, centri studi e ricerche” della tredicesima edizione del prestigioso premio “Il Maggio dei Libri 2024”. Un riconoscimento importante perché all’ormai consolidato ‘mese’, organizzato da 14 anni dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e dedicato in tutta Italia a incontri, presentazioni, festival, maratone di lettura, laboratori e molto altro, hanno partecipato 15.313 attività (in crescita del 18,50% rispetto all’anno scorso quando erano 12.923), che hanno coinvolto più di un milione e duecento mila partecipanti e 47 autorevoli partner istituzionali e, in special modo, del campo dell’editoria.

La campagna del Cepell, anche con l’edizione 2024, si è confermata l’appuntamento più atteso dagli amanti dei libri, che dal Nord al Sud Italia, dal 23 aprile al 31 maggio, si sono lasciati ispirare dal tema istituzionale “Se leggi ti lib(e)ri” e dai tre filoni tematici, “Lib(e)ri di conoscere”, “Lib(e)ri di creare”, “Lib(e)ri di sognare”, in continuità con Libriamoci, per promuovere la lettura in tutte le sue forme e attraverso tutti i generi. Il primo premio della sezione “Associazioni culturali, istituti culturali, centri studi e ricerche” è andato a “Dono la mia voce”, del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie (Bat). All’iniziativa di Link e delle volontarie lettrici e volontari lettori di Altamura è stata attribuita la menzione speciale nella stessa sezione. Due progetti pugliesi, dunque, hanno dominato la categoria.

Nel mese di maggio, in continuità con le numerose iniziative realizzate nei mesi precedenti e avviate fin da giugno 2023, si sono svolti, in particolare nell’Agorateca-Biblioteca di comunità di Altamura ma anche in altri luoghi della città, incontri con scrittrici/scrittori, poetesse, illustratori/illustratrici, editori/editrici, tutte personalità di spicco del mondo letterario italiano. E poi ancora workshop, letture, animazione, teatro, formazione, talk. Il focus del progetto, affidato al coordinamento dell’associazione Link, era soprattutto la letteratura per l’infanzia. Il programma si è accompagnato ai ripetuti appuntamenti di letture ad alta voce, animate dal gruppo di volontarie lettrici e volontari lettori nato insieme al progetto, in giardini, piazze, condomini, cortili, atri di palazzi storici, parchi, il museo, un oratorio, una casa famiglia, il foyer del teatro, ecc…In particolare a maggio scorso ad Altamura, nella fase finale del progetto, sono intervenuti Cristina Busani e Alessandra Baschieri di Equilibri; l’autrice Silvia Vecchini; Elisa Mantoni di Artebambini e Elena Germinario di Marluna Teatro; Elvira Zaccagnino di La Meridiana; Antonella Agnoli; l’associazione Zabar: tutto in continuità con quanto già realizzato nell’anno precedente.



“E’ un riconoscimento importante per un progetto bellissimo, nato dal basso che ha visto tante persone incontrarsi, conoscersi, ritrovarsi attorno alla bellezza dei libri per l’infanzia”, commentano Anna Acquaviva e Lucia Creanza dell’associazione Link. “Il lavoro silenzioso delle tante persone che vi hanno preso parte ha permesso di diffondere l’importanza della lettura in maniera democratica. Una piccola rivoluzione che va alimentata”.

La Giuria del Premio “Il Maggio dei Libri”, formata da Filippo La Porta (presidente), Francesca Vannucchi (Istat), Giuliana Marazzi (Associazione Italiana Editori), Nicola Genga, Rossella Pace (per il Cepell), Flavia Cristiano (già direttrice del Centro), ha valutato le iniziative, preselezionate da un gruppo di lavoro tra tutte quelle iscritte nella banca dati del Maggio dei libri 2024, e ha decretato i vincitori, proclamati nel corso di un incontro online con i finalisti.

A fare la differenza, oltre il grado di originalità e innovazione, la capacità da parte degli organizzatori di fare rete con le altre realtà territoriali (in particolare attraverso i Patti locali per la lettura). La Giuria ha deciso di attribuire una menzione speciale ad iniziative particolarmente meritevoli, come nel caso di Lettura Senza Mura, che si è aggiudicata così un piccolo kit di audiolibri. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il 5 dicembre 2024, in occasione della Fiera Più libri più liberi (Stand Cepell).

Lettura Senza Mura è un progetto del Comune di Altamura, conclusosi in estate, vincitore del bando “Città che legge”, promosso dal Cepell. L’obiettivo è stata la diffusione della lettura attraverso la creazione di una comunità di lettori in grado di porsi come moltiplicatori e promotori della bellezza e dell’importanza della lettura, sin dalla più tenera età. Il libro e la lettura ad alta voce rappresentano i mezzi per ricucire legami sociali nella comunità altamurana, pretesti per creare momenti e occasioni di incontro e socialità tra i cittadini. L’attività di letture ad alta voce del gruppo di volontarie lettrici, formatosi durante “Lettura senza Mura”, continua a ritmo incalzante anche dopo il progetto in diversi luoghi della città. Per ogni aggiornamento si possono consultare le pagine social di Agorateca-Biblioteca di comunità.

