Una vecchia pompa di carburante dell’Agip a Lecce, realizzata negli anni Sessanta, secondo una tipologia in voga quegli anni e con un tratto preciso per gli automobilisti che viaggiavano con benzina normale, super e a gasolio. Ora quella struttura a Porta Napoli, come ci informa il concittadino e architetto Angelo Stagno, eroga carburante energetico, pulito, sostenibile come si dice oggi. La proposta passa, come pubblicato in altri servizi, all’Amministrazione comunale di Matera affinchè anche nella vecchia stazione di servizio di via Annunziatella, destinata a diventare centro di accoglienza per i visitatori. Per ora è un cantiere. Aspettiamo…



“Spero che questa proposta -dice Angelo Stagno- possa essere presa in considerazione dal programma di intervento per le innovazioni tecnologiche ed infrastrutturali previste dalla nuova Amministrazione municipale materana e costituisca al contempo un esempio di concreto recupero del patrimonio storico ed

architettonico della nostra Città così come per altri edifici di pregio e significato funzionale quali

il Teatro Duni, l’ Edificio del Genio Civile in Via Passarelli o la Sala polifunzionale presso il Centro

civico del Borgo la Martella’’

P.s.: Articoli sulla Ex Stazione di Servizio Agip di Lecce sono apparsi rispettivamente sul Puglia Press del 26 Febbraio 2017 ed ulteriormente sulla stampa locale leccese di Telerama News dell’ 8 agosto 2018 al seguito del ruolo di questo edificio nel Film “Allacciate le cinture” girato in quel periodo nel capoluogo salentino dal noto regista turco Ferzan Ozpetek.

(1) Ex Stazione di Servizio Agip (1952) presso Porta Napoli a Lecce Immagine dello stato di fatto (Febbraio 2017).jpg

(2) Ex Stazione di Servizio AGIP (1952) presso Porta Napoli a Lecce.jpg



(3) Ex Stazione di Servizio AGIP (1952) presso Porta Napoli a Lecce — Rendering di progetto per il recupero e restauro della ex Stazione di Servizio AGIP (1952) presso Porta Napoli a Lecce.jpg

(4) Ex-Stazione di Servizio AGIP – Supercortemaggiore in Via Annunziatella a Matera (Stato di fatto ottobre 2020) .jpg