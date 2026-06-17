A Irsina con il Libro possibile di Luxuria, Ferrario e Crepet

L’appuntamento con Vladimir Luxuria con ”Il coraggio di essere una farfalla”, Tiziana Ferrario con ”Anna Karenina, il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff e Paolo Crepet con ”Riprendersi l’anima” è per la serata di venerdì 19 giugno sul sagrato della cattedrale Santa Maria Assunta di Irsina (Matera) ospita il set di Fedora, il podcast del Libro Possibile. Una serata – riporta il sito web del libropossibile- sotto il cielo del centro storico, aperta al pubblico, in cui tre autori si alternano sul palco per registrazioni dal vivo: da qui nascono nuove puntate pubblicate sul canale YouTube del Libro Possibile.Ispirato alla città invisibile di Italo Calvino e alle sue sfere di mondi possibili, Fedora apre l’universo narrativo, creativo e visionario dei suoi ospiti.

