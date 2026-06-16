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A gran voce in tournèe l’equipaggio di Ratataplan

Franco Martina
Di Franco Martina

Non poteva restare inascoltato, senza seguito, quel bis ritmato con gli applausi, dopo la prima materana di ”Nove100” sulla banchina del teatro attiguo alla chiesa di San Giuseppe, in via degli Aragonesi https://giornalemio.it/cultura/allesordio-teatrale-il-nove100-dellequipaggio-di-ratataplan/. E così quanti non hanno potuto apprezzare i 13 attori dilettanti(12 donne) coordinati da Vincenzo Paolicelli potranno rifarsi con una nuova data per la tournèe che sta per partire, naturalmente dopo la festa della Bruna. Franco Viti, l’unico vuoto della compagnia,è alle prese con le compagnie di viaggio per andare anche oltreoceano e né poteva essere diversamente visto il tema della commedia.”Tournèe in corso di valutazione e organizzazione- ci fa sapere in un post. Al momento coincidono le date di Los Angeles, Berlino,Dubai e Capracotta”. Quest’ultima coincidente con una località tanto caro ad Alberto Sordi per il film ”Il conte Max” del 1957. Ma non è esclusa una tournèe nei mari del Sud delle nostre parti: da Metaponto a Ginosa a Castellaneta, da Policoro a Nova Siri e Roseto. Magari sulla battigia…

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