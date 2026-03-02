lunedì, 2 Marzo , 2026
Cultura

A fur di popolo…Nan Fasc Nidd con Talia teatro anche il 10 aprile

Franco Martina
Di Franco Martina

Passato il non c’è il due senza il tre, con le date del 28 febbraio e 1 marzo e 5…in replica, ecco arrivare la nuova data del 10 Aprile al teatro comunale ” Guerrieri” di Matera per la pièce ” Nan Fasc Nidd” (Non fa niente) https://giornalemio.it/cultura/sossoccupet-lavoro-e-giustizia-per-talia-teatro-nan-fasc-nidd/, che sta incontrando consensi e il tutto esaurito tra il pubblico di sempre e di quanti si sono aggiunti via via, incoraggiati dal passaparola. E da quella parola magica ”Vieni, con Talia si ride…e si riflette”. Tutto vero, anche in un periodo di guerrafondai o di ”seminatore di zizzania” come ama ripetere Antonio Montemurro, che scuote la testa, allarga le braccia davanti a conflitti, ipocriti e, naturalmente ”ciucci e presuntuosi” che non hanno mai conosciuto la via dell’estinzione. A conferma che la teoria di Carlo Linneo sulla ”fissità della specie” tira dritto nonostante Charles Darwin si sia battuto e abbia dimostrato che quella dell’evoluzionismo ha radici profonde. Non a Matera, non a Palazzo Chigi, a Bruxelles, New York e Gerusalemme. ”Nan fasc nidd…Ce cazza a ffè? Com m’ha r’parè?”. Trascorrendo un paio d’ore a teatro con Talia. Si alzi il sipario e così sia. E alla fine, se vi è piaciuto: ”Scatt’scet u’men” (applaudite) come sempre…

N.B. Le foto del servizio, lo riportiamo per correttezza senza ricorrere ad appropriazione indebite sul diritto d’autore, sono tratte dalla pagina social di Talia Teatro.

