A fatiè con Ergghiò à la ”Ptaj” de la Madenn d’ la Bbr(i)n

In dialetto si scrive così e difende l’identità della Festa(tale era e tale deve restare nel solco delle tradizioni, mettendo da parte le derive da marketing social) in onore della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna.Preambolo doveroso per ricordare che ci sono anche cittadini che in maniera autonoma,lo abbiamo visto anche per il Carnevale e per altri eventi (il corteo di Sant’Eligio) della memoria cittadina, che vogliono contribuire con proposte e iniziative alla buona riuscita della festa. Si tratta dell’associazione ”Ergghiò”,animata da persone come Nunzio Gabriele Chiancone e altri compari e comari del sodalizio, che hanno dato vito a ‘LABrn” (acronimo più grafico che fonetico) di Laboratorio della Bruna.La presentazione il 5 giugno in un luogo di cultura e di memoria cittadina la sala Laura Battista della Biblioteca ”Tommaso Stigliani”. Nella locandina alcune date e appuntamenti: una mostra fotografica, la vestizione e sfilata dei massari marito e moglie da rione Casalnuovo a piazzetta Pascoli e non potevano mancare i pastori e il loro gregge per la processione del 2 luglio. E questa, sempre al rione Casalnuovo, a cominciare dalle 3.30…A cuquè ch n m’azè sipt. A letto per tempo, che ci dobbiamo alzare presto!



IL COMUNICATO STAMPA

Spettabili tutti,

siamo lieti di invitarVi alla presentazione “LABrn”, organizzata dall’Associazione Ergghiò il giorno 5 giugno 2026 alle ore 10:30 presso la Sala L. Battista – Biblioteca T. Stigliani, in vista dell’inizio dei festeggiamenti della SS. Madonna della Bruna.

Come ogni anno l’Associazione Ergghiò inizierà, infatti, a promuovere una serie di attività di avvicinamento ai festeggiamenti della SS. Madonna della Bruna, con l’obbiettivo di tutelare e valorizzare con consapevolezza il momento più significativo per la nostra comunità materana.Saremmo, dunque, felici della Vostra presenza sicuri del possibile interesse delle attività da noi promosse.

Grazie per la Vostra disponibilità e gentilezza.



LABrn 2026

Laboratorio Permanente Festa della Bruna

Programma eventi:

Venerdì 5 Giugno – ore 10:30 – Conferenza stampa – Presentazione “LABrn” presso Sala L. Battista-Biblioteca T. Stigliani

Lunedì 15 giugno – ore 10:00 – Inaugurazione mostra fotografica “Tra la stella e il carro” presso Rione Casalnuovo, 302

Domenica 28 Giugno – ore 18:00 – Vestizione dù Massèr i d’la Massèr Corteo da Piazzetta Pascoli a Rione Casalnuovo, 302

Giovedì 2 Luglio – ore 03:30 – Vestizione dei pastori e delle massaie presso Rione Casalnuovo, 302

Cordiali saluti

Associazione Ergghiò

Associazione Culturale di promozione Sociale e Turistica ERGGHIO’

Rione Casalnuovo, 302 – 75100 Matera (MT)

Mobile: (+39)3290078592

ergghio.matera@hotmail.com

C.F. 93060220774

