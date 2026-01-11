A Dortmund la mostra made in Italy ”Tra sacro e profano” con un calice di Vino

E il brindisi ci sta tutto visto alla inaugurazione delle mostre, e questa in Germania con artisti italiani, con un sorso dalle venature di vitigni doc e se in galleria c’è un’artista che ne porta il nome, come Claudio…Vino, è beneagurante anche per gli altri espositori. Il tema scelto sintetizza una stagione e un percorso che attinge a piene e male dalla tradizione e dalla ricerca (in ordine alfabetico) di Matteo Basile, Carlo Bevilacqua, Vito Centonze, Sante D’Orazio, Pino Lauria, Luigi Ontani e Claudio Vino che ci ha girato il materiale per presentare l’evento che si terrà nella biblioteca di Dortmund Brackel dal 22 gennaio al 22 marzo. E passate parola agli italiani in Germania, naturalmente, e agli amici tedeschi, pronti a brindare tra sacro e profano. Del resto gli artisti si sono espressi con sensibilità e intuizioni diverse: dall’ironia alla provocazione, dall’ambiguità alla santità alla sofferenza alla solennità. Il resto lo vedrete alla mostra…In volo verso Dortmund. Ja? Si.



Dal 22 gennaio al 22 marzo 2026

esporranno nella biblioteca di Dortmund Brackel nella collettiva

MADE IN ITALY

” TRA SACRO & PROFANO”

MATTEO BASILE’

CARLO BEVILACQUA

VITO CENTONZE

SANTE D’ ORAZIO

PINO LAURIA

LUIGI ONTANI

CLAUDIO VINO.



Iniziando in ordine alfabetico con MATTEO BASILE’ , i suoi lavori sono fotografie oniriche e poetiche. Sono visioni come quelle che i suoi santi e papesse hanno avuto in estasi. In ambienti barocchi come in San Pietro , surreali zebre si muovono tra splendidi marmi, mentre una papessa dai capelli d’ argento si accarezza il ventre gonfio da nascondere alla morale generale, ma non ai sogni notturni dove tutto e’ permesso. In altri lavori possiamo osservare una deposizione ispirata a quella michelangiolesca, ma al posto di un muscoloso Cristo, si stende una persona con sindrome di Down, un attuale Cristo dal calvario quotidiano in una societa’ che non accetta volentieri la diversita’.



CARLO BEVILACQUA

Le foto esposte nella nostra collettiva oscillano davvero tra il sacro e il profano. Da un lato vediamo una suora immersa nella luce e nelle sue preghiere mattutine, quasi un omaggio alla luce di Vermeer e dall’ altro lato vediamo un travestito con reggiseno rosso, maglia a rete ed un aureola che ricorda piu’ una corona di spine! Un’ immagine che unisce in una sola i vari Santi, Madonne e Maddalene penitenti o meno. Nel mezzo troviamo l’ ago della bilancia che e’ la statua di un Santo perso tra le montagne, lontano dalla calca di una festa patronale, ma quasi un eremita di legno alla ricerca di una pace non solo interiore.



VITO CENTONZE presenta Il suo progetto fotografico “Nuove icone” nato qualche anno fa e non è ancora del tutto concluso. Come storico dell’arte, ha sempre amato perdersi nei dettagli dei capolavori del Rinascimento e del Barocco. Quando visitava le chiese di Roma, era particolarmente affascinato dai volti dei santi in estasi con i loro aloni luminosi. Tuttavia, ha ritrovato questi volti per strada e nella sua vita quotidiana, e così ha pensato di creare una serie fotografica di persone che hanno fatto parte della sua vita e di farle posare come santi sul posto, ovunque le incontrassi: nei loro studi se erano artisti, in cucina se erano casalinghe, per strada se erano senzatetto, in un parco giochi se erano bambini, in un centro di accoglienza se erano immigrati.



SANTE D’ORAZIO ritrae nelle sue foto esposte a Dortmund i suoi amici artisti come Jeff Koons, Damien Hirst e l’ irriverente Maurizio Cattelan come

” PRETI” dell’ arte. Ognuno di loro divulga l’ arte come i preti la religione e il credo. Tutti noi artisti crediamo fermamente nel potere dell’ arte. Se non puo’ migliorare il nostro mondo, puo’ senz’ altro renderlo piu’ BELLO e vivibile.

Ed e’ proprio quello che fa il nostro fotografo, non solo con le sue foto di moda, ma soprattutto con quelle artistiche. E’ un onore esporre con lui.



PINO LAURIA e’ noto per le foto dei suoi Santi ambigui, dove le differenze tra un San Giuseppe ed una Santa Maria sono sparite. Molti Santi sono il piu’ delle volte delle Maddalene sensuali, molto profane, come lo era prima di diventare una Santa. L’ androginia e’ presente in molti scatti, un ‘ androginia tipica degli angeli che non hanno un sesso ben chiaro, ma sono esseri celestiali, un tramite tra il divino e cio’ che e’ terreno. Come la fotografia e l’ arte sono il tramite tra il nostro quotidiano e la nostra spiritualita’.



Luigi Ontani, e’ un grande artista ed amico. Ci siamo conosciuti piu’ di 25 anni fa durante la mia tesi sul postmoderno ” L’ arte si morde la coda” e da allora ci siamo visti spesso nel suo studio a Roma e in varie mostre. La prima opera che ricordo di lui e’ proprio il suo omaggio a Guido Reni, mostrando il dipinto del Cristo e lui stesso con una corona di spine lo interpretava col proprio viso. E questa fotografia, assieme al nostro scambio di lettere saranno esposte nella collettiva del 22 gennaio 2026 nella biblioteca di Dortmund Brackel.



Claudio Vino

Le opere di Claudio Vino rasentano molto il profano, toccando temi molto sacri, come la crocefissione. Ma nei dettagli dei piedi molto feticisti, notiamo dettagli fuori dall’ ordinario come uno smalto rosso sulle unghia ed altri dettagli che rendono l’ atmosfera quasi ambigua e leggera. E aggiungiamo …che il sacro e il profano si incrociano, si fondono e lasciano spazio anche all’ambiguità. Farla emergere esaltano passione, verità e identità come è la storia delle genti del Sud delle quali Vino è interprete ed espressione con identità e devozione, tutte particolare, naturalmente. L’arte è anche questo.

