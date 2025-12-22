A devozione…Matera e le sue edicole votive dimenticate

E il lavoro , davvero ben fatto, di Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino ed Elena Baldassarre ‘’ Edicole votive a Matera. Arte, devozione e memoria urbana’’, edito da Antros, non può che stimolare quanti hanno a cuore l’identità e la storia della Città dei Sassi e altri, a livello istituzionale, che potrebbero e dovrebbero fare di più per preservarne e valorizzarne le radici. Le edicole votive, e non solo, sono tra quei simboli della religiosità popolare, spontanea, partecipata che non meritano oblio, degrado e furti delle quali sono stati e rischiano ancora di esserlo. Il lavoro a ‘’quattro mani’’, come si suol dire, supportato – e lo abbiamo verificato leggendo e soffermandoci sulle pagine del libro, che meritano itinerari turistici e di fede guidati- da tanta passione e amore per la città, riprende e amplia quanto lasciato in passato da interessanti pubblicazioni e impegni del passato. Tra queste il libro ‘’Sassi e Santi’’ (1984) di Giovanni Caserta, Antonio e Davide Giampietro, davvero utile per le testimonianze di edicole cancellate o deturpate, dalla prima stesura del Catasto comunale dei Beni culturali del 1998 dell’architetto Domenico Fiore, lavoro poi ripreso da Paolicelli e Foschino, ‘’ Matera Civitas Mariae (2017) di Rosalba Demetrio, coinciso con il successivo restauro di una edicola in via Gradoni Municipio da parte dell’Associazione Maria Santissima della Bruna. Anno nel quale l’imprenditore Michele Corazza diede un bell’esempio di attaccamento alla cultura del territorio, con il finanziamento del restauro del ciclo di edicole votive di Vico Case Nuove, luogo identitario della Festa della Bruna per la ‘’sosta’’ annuale del quadro della processione detta dei ‘’Pastori’’. Un esempio, purtroppo, rimasto isolato, nonostante gli appelli di cittadini e le reminiscenze di campagne meritorie del passato come ‘’Salvalarte’’ di Legambiente.



Il libro, che ha ricevuto il sostegno della Corazza Assicurazioni e del B&B Ca ‘D0’, offre non pochi spunti per mettere mano al cuore e portafogli di privati ed Enti Istituzionali, affinchè con una programmazione adeguata si occupino della manutenzione ordinaria e di interventi straordinari di recupero di edicole e di altri simboli di religiosità popolare(pinnacoli, piloni votivi e altro) a ridosso della città o nell’agro.

Foschino e Paolicelli hanno censito 116 edicole votive, per gran parte dedicate al culto della Madonna il resto dedicato a Santi. Ed Elena Baldassare, autrice del volume sulle chiese cittadine ‘’I luoghi dell’Anima’’(Altrimedia editore) indica quelle della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, del Carmine, dei Sette dolori, del Rosario, del Latte, dell’Aiuto e poi per i Santi Eustachio, co patrono di Matera, San Francesco da Paola e altri.



Edicole affidate un tempo, fino allo svuotamento dei rioni Sassi, alla cura delle donne del vicinato, alla devozione di materani che avevano ottenuto una grazia, lungo un percorso ( la pubblicazione è prodiga di mappe e itinerari) prossimo a chiese fino al luogo identitario della religiosità e devozione cittadina che era la ‘’Chiesa Motr’, la chiesa madre, la cattedrale come la indica Nicola Laricchia ,non solo autore di gran parte delle fotografie, ma anche tra gli animatori del Museo virtuale della memoria collettiva.



E le edicole votive lo sono eccome. Molte sono conosciute altre,come riporta il volume sono inedite.Ma tutte hanno una storia da raccontare agli ‘’smemorati’’ di oggi che, nell’infanzia, hanno vissuto nei luoghi dove un segno di croce o una preghiera erano una consuetudine obbligata della devozione popolare. Ne citeremo alcuni. In via San Rocco, pagina 46, dove è riportata la foto di devoti del 1956 che campeggia sulla copertina del libro, dove un tempo era un dipinto realizzato da Raffaele Pentasuglia, raffigurante la Madonna dell’Addolorata.



E nella stessa strada, al civico 43, l’inedita dedicata a Gesù. All’ Arco di via Rosario, con accesso da via San Biagio, l’iconografia ispirata a quanto si venera nel Santuario di Pompei con la raffigurazione della Madonna del Rosario, di San Domenico e Santa Caterina. L’opera, un dipinto a olio su rame, è stata restaurata nel 2005 ‘’A devozione della società di Mutuo soccorso’’. In precedenza recava la dicitura ‘’ A devozione del popolo’’. Nei rioni Sassi, citiamo via Fiorentini, è un trittico di dipinti a olio su rame, raffigurante i Patroni Maria Santissima della Bruna, Sant’ Eustachio e San Francesco da Paola ‘’A devozione di Domenico Ricciutelli’’. Una edicola, pagina 61, commissionata per tenere lontana una ‘malombra’, ma che ricorda tanto la figura di un’altra persona devota . Quella Rosaria Traetta, nota con il nomignolo di ‘’ Rosaria del sale’’ che gestiva una rivendita di Sali e tabacchi ed era ispiratrice e organizzatrice di momenti religiosi per la Festa della Bruna o per i 13 venerdì del mese per San Francesco da Paola. E poi in Recinto II Paradiso la Madonna del Latte, dipinto realizzata da pittore ignoto e poi trafugato (pagina 71) , riprodotto da una vecchia foto e con una tecnica innovativa grazie alla sensibilità della famiglia Antodaro. Meriterebbe senz’altro un intervento di restauro, ce ne siamo occupati in più di una occasione, il quadro della Madonna del soccorso (pagina 119) , un olio su rame realizzato da Vito Epifania nel 1930, collocato sotto l’arco di via San Biagio, che mostra i segni del tempo e le corrosione procurate dalle deiezioni dei piccioni…Anche in questo caso si cerca un devoto…accanto a quelli riportati in basso sul dipinto ‘’ A divozione di Luisa Epifania e Maria Santospirito’’. E per edicole conservate e ben tenute altre dalla storia contorta, come la Madonna con Bambino (pagina 55), che lascia aperta a tanti interrogativi. E forse è tra i pochi esempi dove il ‘’pubblico’’ sia intervenuto nel 1977 con un progetto della campagna di Legambiente Salvalarte. Di quell’opera originaria, un olio su rame di Emanuele Nicoletti, collocata in via Lombardi ( al Ponticello) uno degli accessi al Sasso Barisano da piazza Vittorio Veneto,non si sa più nulla. Al suo posto una moderna rappresentazione di Madonna con Bambino. Per fortuna non mancano i devoti- custodi come il signor Domenico ‘’Minguccio’’ Di Pede, che si occupa dell’edicola della Madonna delle Croce in vico San Leonardo ( Sasso Caveoso).Qui, pagina 88, è un dipinto realizzato da Michelangelo Pentasuglia ‘’A devozione di Andrea Stella e altri fedeli’’. E al culto di quella madonna sono legati anche alcuni miracoli.



Tante storie, che lasciamo alla curiosità dei lettori, che dal libro avranno occasione e stimolo per ammirare e toccare con mano quanto ci hanno lasciato i nostri padri. Anche alla periferia della città.: dalle edicole di San Giovanni da Matera( via Marconi rione Piccianello) a San Vito nell’omonima ‘’salita-discesa’’ all’ingresso della città, al tempietto di via Nazionale – tappa per i pellegrinaggi del mese di maggio al Santuario di Picciano-a ridosso della stazione delle Fal della stazione di Villa Longo (pagina 146). Una testimonianza del passato per il quale si batterono oltre 30 anni fa Pietro e Carlo Cascione, quest’ultimo priore della Confraternita di Sant’Eustachio. E per una edicola salvata un’altra persa per sempre, come il pinnacolo che in contrada Pozzo Misseo , strada di accesso a Matera Sud, che venne distrutta dalla caduta di un albero dopo un incendio nel 2021. Restano foto d’archivio (pagina 152)e una in bianco e nero di Mario Tommaselli, figura simbolo dell’impegno profuso dell’ambientalismo materano e lucano e tra i promotori del Parco delle chiese rupestri. C’è tanto da fare per monitorare e intervenire sul futuro di quanto resta di tanti segni della religiosità popolare., alcuni piccoli come altarini o armadietti votivi che passavano di casa in casa. Servono arte e volontà di trasferire alle giovani generazioni un patrimonio che non va disperso per l’importanza che ha sul piano religioso, culturale e artistico.Gli autori del libro hanno riservato e ricordato, nelle ultime pagine, artisti di ieri e di oggi che portano i cognomi delle famiglie della tradizione, anche cartapestaia, come gli Epifania, i Pentasuglia, i Nicoletti, fino a quelli di oggi come Eustachio Rizzi, Mario Daddiego, Giuliana Albanese. E altri che ci piacerebbe trovare, perché coinvolti (è un auspicio) nel recupero delle edicole votive, in una seconda edizione del libro con servizi sul recupero di quei segni identitari della tradizione materana. Domani, martedì 23 dicembre, alle 17.30 la presentazione del libro con quanti hanno lavorato alla sua uscita-



COMUNICATO STAMPA

Edicole votive a Matera – Arte, devozione e memoria urbana

Martedì 23 dicembre alle ore 17.30 presso la sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, verrà presentato il volume “Edicole votive a Matera – Arte, devozione e memoria urbana” a cura di Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino ed Elena Baldassarre, pubblicato dall’Editore Antros

Modera Sabrina Colandrea (Direttrice Responsabile della Rivista Mathera). Intervengono Rosalba Demetrio (Presidente Regionale FAI Basilicata), Don Francesco Di Marzio (Canonico del Capitolo Cattedrale), Annalisa Corazza

(Sostenitrice del Progetto Editoriale) e Nicola Laricchia (Coautore e Presidente del MUV Matera).



“Edicole votive a Matera” narra riflessi di storia e tradizione delle edicole votive.

Alcune rappresentano vere e proprie opere d’arte mentre altre sono semplicemente testimonianze di fede e di storia.

Sono state catalogate e geolocalizzate ben 116 edicole, in più casi mai censite prima. Per quelle oggi distrutte, asportate, sostituite o vandalizzate, è stato possibile recuperare suggestive immagini d’epoca, spesso inedite.

Di alcune sono state raccolte testimonianze e aneddoti legati alle motivazioni che ne hanno determinato la realizzazione: richieste di grazie, ringraziamenti per presunti miracoli, richieste di protezione da spiriti maligni o per commemorazione delle anime dei defunti.



Erano punti di riferimento dei vicinati dove ci si riuniva per recitare il Rosario oppure, passando dinanzi, ci si toglieva il cappello segnandosi con la croce.

A corredo sono presenti gli itinerari suggeriti con relative mappe, e schede biografiche sugli artisti che le hanno realizzate.



Le splendide foto del ricco volume sono state messe a disposizione dall’Archivio Antros (Raffaele Paolicelli), dall’Associazione Muv Matera (Enza Doria, Claudio Bernardi, Nicola Laricchia e Antonio Lionetti), dall’Archivio storico Muv Matera (Augusto Viggiano, Michele Masciandaro, Gregorio Cozzolino, Collezione Vincenzo Sarra), dal Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera (Domenico Fiore), dal volume Sassi e Santi (Enzo Antonucci).

La pubblicazione è frutto del proficuo sodalizio tra il MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria Collettiva APS – ETS che da oltre un decennio si prefigge di preservare e tramandare la memoria storica della città di Matera attraverso un archivio fotografico, pubblicazioni (L’Almanacco Materano), mostre fotografiche, convegni e rielaborazione di classici giochi rivisti in chiave locale (Tombola, Oca, Carte Napoletane e Mercante in fiera) e la Casa Editrice ANTROS, fondata da Raffaele Paolicelli e Francesco Foschino che dal 2017 pubblica la rivista di storia e cultura del territorio MATHERA. La società ha inoltre redatto ed ampliato il Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera e pubblicato libri di storia con riferimento al territorio di Puglia e Basilicata (Riflessi storici e toponomastici di Matera e L’Atlante delle illustrazioni ottocentesche delle architetture di Matera).

