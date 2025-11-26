A devozione…Quando le immagini sacre parlano della memoria.

E la presentazione del libro ” La Peste al Museo. L’eloquio delle icone devozionali” (Osidda editore 2024) del bitontino Michele Ruggiero è l’occasione per entrare in chiese, cripte, edicole votive con la voglia di leggere, conoscere simboli, segni di santità e di devozione popolare che al Sud, in particolare,hanno in ricorrenze parti

colari- feste comandate, patronali e luoghi dell’anima- un valore attrattivo e identitario. Non abbiamo letto il lavoro di Ruggiero,del quale alleghiamo una recensione del circolo ”Radici” di Matera che sabato 29 novembre, alle 18.30 incontrerà l’autore per approfondire l’argomento. E con un motivo in più: quello di conoscere e recarsi nella vicina Bitonto ( Bari) per apprezzare sul campo quanto descritto nel libro



COMUNICATO STAMPA

La Peste al Museo. L’eloquio delle Icone Devozionali, di Michele Ruggiero,

edito da Osdida nel 2024.in presentazione a Matera, sabato 29 novembre 2025 ore 18,30

presso Circolo Radici APS, P.zza V. Veneto.

L’autore consegna al lettore un libro che intreccia con un’articolazione saggistica varia, ricerca storica e memoria collettiva con affinata sensibilità estetico-culturale, prendendo a centro del suo discorso critico

alcune delle opere pittoriche del Museo Diocesano “Aurelio Marena” di Bitonto. Sono tele che narrano il rapporto a volte angoscioso tra l’uomo travolto dalla sua fragilità esistenziale e la potenza di Dio non priva di ambiguità concettuale nell’interpretazione umana.

Studioso e saggista tra i più attenti interpreti della cultura

meridionale, Ruggiero ha costruito nel tempo un percorso capace di

coniugare rigore e finezza narrativa. Le sue pubblicazioni che vanno dalla

storia pugliese alla letteratura religiosa e civile, lo hanno visto originalmente

impegnato in riletture dedicate a figure come Giovanni Modugno, Grazia

Deledda, Primo Mazzolari, i fratelli Giovanni Battista e Giulio Cesare Stella,

San Filippo Neri, Fabio Carofiglio e numerosi altri protagonisti del nostro

immaginario culturale.

Nel volume in presentazione, l’autore si confronta con le icone

devozionali non da freddo narratore di storia patria, ma da osservatore

emotivamente immerso nel contesto simbolico “con una non scontata

attitudine critica sulla stessa funzionalità del sentimento religioso e delle sue

manifestazioni figurative”, eredità conservata e fruttificata quale allievo di

un eminente Maestro, Ambrogio Donini storico del Cristianesimo. Le

immagini diventano così superfici attraversate da memorie, paure, aspirazioni collettive. Il libro si muove su un doppio binario: da un lato scandaglia la funzione sociale e spirituale delle immagini durante le grandi crisi – dalle epidemie del Seicento fino alle paure e le tragedie determinate dal Covid – e dall’altro indaga la

stratificazione di fede e sensibilità popolare che si condensa nelle forme figurative degli ex voto. Le immagini sacre, suggerisce Ruggiero, sono vere e proprie soglie attraverso cui una comunità ha imparato a dare un volto al dolore e a coltivare la speranza per sostenere la durezza e la fragilità dell’umana condizione.

Ampio spazio è dedicato alla pittura di pittori operativi nel Seicento, di Alonso de Corduba, di Carlo Rosa e allievi, e Francesco Antonio Altobello. Ruggiero ne ricostruisce il ruolo all’interno della cultura visiva pugliese, non solo come artisti, ma come nodi di una rete di botteghe, scuole e linguaggi che, nel

tempo, hanno accompagnato e sostenuto la pietà popolare, la vita religiosa e civile della città e del Mezzogiorno, affinato il diletto che viene dal bello accessibile alle classe popolare. La sua indagine supera la dimensione biografica o stilistica, restituendo ai pittori – e più in generale all’arte sacra – una funzione

identitaria che attraversa secoli di storia meridionale e giunge sino ai nostri tempi. E la devozione per le divinità dà coesione e sollecita riconoscimento identitario.

Il libro per nulla asettico ed impolitico sollecita una profonda riflessione in quanti riflettono sulla natura del sentimento religioso, specie tra i ceti socialmente deboli. Attraverso la devozione e le forme espressive che la cultura popolare produce, ci si apre alla speranza o alla illusione che qualcuno prima o poi

verrà a sostenere e sollevare i sofferenti dalla fragilità e dalla durezza della vita quotidiana