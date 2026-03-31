A devozione ”Le Edicole” votive nei Sassi…a La Scaletta

E davvero azzeccato il luogo scelto,il Circolo La Scaletta, il 1 aprile, durante la Settimana Santa, per ripresentare il volume ” Edicole votive a Matera-Arte, devozione e memoria urbana https://giornalemio.it/cultura/a-devozionematera-e-le-sue-edicole-votive-dimenticate/, curato da Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino ed Elena Baldassare e pubblicato da Antros editore. Siamo in via Sette Dolori, nel Sasso Barisano, a qualche rampa di distanza dalla Civita e i segni di quella devozione popolare sono davvero tanti. Alcuni sono leggibili, altri hanno solo la cornice…ma per tutti ci saranno le testimonianze di due ”giovani” del passato che si sono impegnati e continuano a farlo per far conoscere e valorizzare la memoria della civiltà contadina: Raffaello De Ruggieri e Angelo Sarra. Due testimonianze preziose,che hanno tanto da raccontare…



IL COMUNICATO STAMPA

Edicole votive a Matera – Arte, devozione e memoria urbana

Mercoledì 1° aprile, alle ore 17,30 presso il Circolo Culturale LA SCALETTA, in Matera alla via Sette Dolori, 10 verrà presentato il volume “Edicole votive a Matera – Arte, devozione e memoria urbana” a cura di Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino ed Elena Baldassarre, pubblicato dall’Editore Antros.



Presenta Francesco Di Pede (presidente Circ. La Scaletta) ed intervengono l’avv. Raffaello de Ruggieri e i coautori Nicola Laricchia e Elena Baldassarre.

L’evento sarà arricchito da testimonianze in argomento a cura di Angelo Sarra

(cultore del dialetto materano).

Nell’occasione verrà inaugurata la mostra fotografica con l’esposizione delle foto di Claudio Bernardi, Gregorio Cozzolino, Enza Doria, Nicola Laricchia, Antonio Lionetti, Raffaele Paolicelli ed Augusto Viggiano.

“Edicole votive a Matera” narra riflessi di storia e tradizione delle edicole votive.

Alcune rappresentano vere e proprie opere d’arte mentre altre sono semplicemente testimonianze di fede e di storia.

Sono state catalogate e geolocalizzate ben 116 edicole, in più casi mai censite prima. Per quelle oggi distrutte, asportate, sostituite o vandalizzate, è stato possibile recuperare suggestive immagini d’epoca, spesso inedite.

Di alcune sono state raccolte testimonianze e aneddoti legati alle motivazioni che ne hanno determinato la realizzazione: richieste di grazie, ringraziamenti per presunti miracoli, richieste di protezione da spiriti maligni o per commemorazione delle anime dei defunti.



Erano punti di riferimento dei vicinati dove ci si riuniva per recitare il Rosario oppure, passando dinanzi, ci si toglieva il cappello segnandosi con la croce.

A corredo sono presenti gli itinerari suggeriti con relative mappe, e schede biografiche sugli artisti che le hanno realizzate.

Le splendide foto del ricco volume sono state messe a disposizione dall’Archivio Antros (Raffaele Paolicelli), dall’Associazione Muv Matera (Enza Doria, Claudio Bernardi, Nicola Laricchia e Antonio Lionetti), dall’Archivio storico Muv Matera (Augusto Viggiano, Michele Masciandaro, Gregorio Cozzolino, Collezione Vincenzo Sarra), dal Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera (Domenico Fiore), dal volume Sassi e Santi (Enzo Antonucci).

La pubblicazione è frutto del proficuo sodalizio tra il MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria Collettiva APS – ETS che da oltre un decennio si prefigge di preservare e tramandare la memoria storica della città di Matera attraverso un archivio fotografico, pubblicazioni (L’Almanacco Materano), mostre fotografiche, convegni e rielaborazione di classici giochi rivisti in chiave locale (Tombola, Oca, Carte Napoletane e Mercante in fiera) e la Casa Editrice ANTROS, fondata da Raffaele Paolicelli e Francesco Foschino che dal 2017 pubblica la rivista di storia e cultura del territorio MATHERA. La società ha inoltre redatto ed ampliato il Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera e pubblicato libri di storia con riferimento al territorio di Puglia e Basilicata (Riflessi storici e toponomastici di Matera e L’Atlante delle illustrazioni ottocentesche delle architetture di Matera).