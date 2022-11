A devocion… effige Madonna della Bruna nel museo diocesano di Galdar

Non solo buone pratiche dell’esperienza di recupero dei rioni Sassi e dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019, ma anche tradizioni e culti religiosi accomunano la Città dei Sassi alla spagnola Galdar, nella Gran Canaria,della quale abbiamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/cronaca/tra-matera-e-galdar-continua-gemellaggio-culturale/. E così, grazie alla sensibilità di Antonella Guida, docente presso la facoltà di architettura dell’Università della Basilicata, una effige della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, è stata accolta nel museo diocesano di Galdar, sotto la statua sacra del Patrono Santiago de los Caballeros.



Una collocazione ideale, che collega reatà religiose della cristianità con una lunga storia di fede e di devozione popolare. E l’effige della Madonna della Bruna è la prima opera italiana esposta al Museo, annesso alla chiesa cattedrale di Santiago, nella sala delle opere contemporanee. L’opera, per completezza di informazione, è una riproduzione dell’immagine della Madonna che è nella cattedrale di Matera, realizzata dall’artista materano Mimmo Taccardi.