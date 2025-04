A Corato ( Bari) la mostra Pasolini e il suo ‘’Vangelo’’

Se la mostra di fotografie di Domenico Notarangelo e Angelo Novi continua a essere ospitata in Italia e all’Estero, in centri di cultura, musei o piccoli spazi espositivi, significa che restano intatti valore e importanza di una grande produzione cinematografica realizzata da Pier Paolo Pasolini oltre 60 anni fa. E fu quel ‘’sole ferocemente antico’’ colto nei cieli di Matera, in particolare, la città dei rioni Sassi, che il regista friulano colse sotto il cielo della capitale della civiltà contadina a sceglierla come la ‘’Palestina’’ ideale per girare il film. Gli scatti di Domenico Notarangelo e Angelo Novi sono la conferma di quella scelta, che i cittadini del comprensorio di Corato potranno ammirare da lunedì 28 aprile.

PASOLINI E IL SUO “VANGELO”:

QUEL SOLE FEROCEMENTE ANTICO.

La mostra fotografica sul film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini: fotografie di Domenico Notarangelo e Angelo Novi.

La mostra è patrocinata dal Comune di Corato ed è curata della Fondazione Angelo Cesareo, ente Filantropico di Ruvo di Puglia, insieme all’Associazione Pier Paolo Pasolini – Archivio Notarangelo di Matera.

L’inaugurazione è prevista per lunedì 28 aprile alle ore 19.30 presso il Chiostro di Palazzo di Città in Piazza Matteotti.

Nicola Cesareo e Peppe Notarangelo ci guideranno a una esplorazione della mostra insieme a Stefania De Toma, che racconterà di Domenico Notarangelo e Pier Paolo Pasolini nella Matera del 1964 con la sua pièce teatrale dal titolo ” Sotto un sole ferocemente antico”, in cui le fotografie di Notarangelo e Novi faranno da scenografia al racconto dei giorni trascorsi da Pasolini a Matera durante la lavorazione capolavoro dedicato alla figura del Cristo e di quel mondo in cui il film fu soprattutto, e significativamente, girato: quel Sud arcaico e quegli arsi e pietrosi universi murgiani che, nel cinema di Pasolini, si fanno, nella trasfigurazione e rivisitazione del Vangelo, suggestive e poetiche espressioni, narrazioni di un’ antica civiltà contadina.

Durante il periodo dell’esposizione un’attenzione particolare verrà dedicata alla visita, previa prenotazione, delle scolaresche

La mostra, con ingresso libero, sarà aperta fino a lunedì 12 maggio.

