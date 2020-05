Un pensiero gentile, quotidiano, che apprezziamo per ricordare quanto di positivo sta facendo in questo periodo grigio, di costrizione domiciliare da virus a corona, il critico d’arte e non solo Giuseppe Appella, con la diffusione via social di opere di artisti ”ospitati” nel Museo Internazionale della Grafica (MIG) di Castronuovo Sant’Andrea ( Potenza). Conosciamo Giuseppe ”Peppino” Appella dalla Prima Repubblica per quanto ha fatto a Matera, con il contributo dato alla promozione della culturale locale, in mostre,musei, eventi, incontri che sono tutti lì, per quanti ricordano e hanno voglia di ricordare. E, in particolare, per aver fatto conoscere importanti nomi dell’arte italiana e internazionale. Citarli tutti rischieremmo di dimenticarne qualcuno. Vi invitiamo a visitare il Mig, ora sui siti social del Museo,e programmando una gita con la buona stagione. Non dimenticate l’esperienza museale dell’Acamm, che vede in rete i comuni di Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno e Montemurro, ideata dal ”direttore artistico” Peppino Appella con una sfida interessante ” produrre cultura e arte anche in luoghi periferici, grazie alle idee, alla risorse umane, alla preparazione e alla capacità di mettersi in gioco”. E tra le cose da fare c’è quella di sostenere piccole ma valide esperienze come l’Acamm per riempire di contenuti la proposta, per ora di corto respiro, sul ”turismo di prossimità”, attuata nell’epoca pioneristica degli ex Enti di Promozione turistica. Peppino Appella e i suoi validi collaboratori ci sono. Tocca alla politica illuminata incoraggiare e sostenere…

GLI ARTISTI AL MIG ALL’EPOCA DEL CORONAVIRUS