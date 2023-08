A…come Andrisani. Una vita da ”agit- prop”

Fedeli alla linea? Coerenti della schiena dritta, che sanno cosa vogliono fare, dire e dove vogliono andare, misurando parole e soddisfatti quanto la roccia dell’ipocrisia si incrina e tira fuori contraddizioni, speranze di una società che ha perso la bussola dello spirito critico, dell’impegno sociale e politico. Il materano Emilio Andrisani, uno dei tanti che mezzo secolo fa di quella generazione del ‘fontanino e dintorni” , che si è incamminato per la sua strada, lavorando , facendo teatro e politica. Ispirato da un maestro, Bertold Brecht, che ha forgiato sul palco e in platea la figura dell’agit- prop ( l’acronimo sta per agitatore politico) che ritroviamo nei messaggi che Emilio ha messo ”dentro” nella lunga produzione teatrale, fatta di classici, sperimentazione, monologhi e altro ancora. E lui, in una bella chiacchierata agostana, nella quiete di casa, ci ha raccontato come ha iniziato toccando altre ”A” come gli ambienti e il pensiero dell’Anarchia da Lugano a Matera.



“Come ho cominciato a fare teatro ? Non a Matera – racconta Emilio. Appena finito di studiare, nel 1971, i miei mi diedero 60.000 lire e andai , al Nord, in cerca di lavoro. Ma non trovai un bel niente nè a Milano e nè a Torino, che pure erano con Genova i vertici del triangolo industriale . Ero a Torino e in tasca mi erano rimaste appena 20.000 lire . Mi dispiaceva tornare indietro, anche perchè il costo del biglietto era di 6000 lire se non erro…Per cui l’unica alternativa era quella di continuare ad andare oltre, a Lugano, in Svizzera, dove avevo un amico. Lì, trovai subito lavoro come operaio in una fabbrica che faceva tappetini di plastica per auto. A Lugano, che era punto di riferimento di anarchici, trovai un gruppo politico che faceva una sottospecie di teatro, ma più che teatro era agitazione e propaganda, l’agit prop del drammaturgo tedesco Bertold Brecht per intenderci. Facevano politica. Lì imparai a fare politica con questo strumento culturale.

Dopo un anno, però, sono dovuto tornare a Matera, per motivi familiari. Trovai lavoro in un centro di formazione, passato alle neonate Regioni. Era il 1972. C’era stato un bando. Presentai una domandina. Nessuno, tra l’altro, ne sapeva nulla di questa opportunità. Mi dissero di fare la domanda, anche se io avevo la testa alla politica e sarei andato volentieri a lavorare all’Anic,in Valbasento. E quindi fui assunto e destinato a Tursi”



Il paese della Rabatana, del poeta Albino Pierro, dove la Provvidenza, il Fato o le circostanze fortuite confermeranno che la stella polare per Emilio era quella teatrale. ” Alle sei del mattino- ricorda Emilio- incontrai una persona, che si avvicinò. Era Salvatore Martire- tuttora in vita- un democristiano di quelli illuminati che mi disse : ” Visto che starai qui ( all’epoca fare il pendolare era improponibile, per costi e disagi) ti invito a fare teatro con noi. Accettai, naturalmente. E non fui il solo. Ebbi anche la fortuna di incontrare un altro collega, che si annoiava, e si impegnò per fare la regia. Era Giovanni De Blasiis, un nome che lascerà una impronta importante perchè diede vita al Piccolo Teatro di Potenza. Poi, dopo un paio d’anni venni a Matera, e cominciai a fare quel discorso- imparato in Svizzera- con gli anarchici del circolo di Matera. Chi erano? Franco Chita, Dina Carlucci, Antonio Lionetti, Filippo Moliterni, Pippo Lospalluto, Eustachio ” Dadà” Antezza che era un amante del teatro ma che aveva fatto nulla o quasi fino ad allora.



La sede del circolo anarchico era accanto al circolo Ottobre, nei Sassi, di fronte all’ex Cantina dell’Angelo in via Spartivento, sottostante all’accesso da via delle Beccherie per intenderci . E lì cominciammo a fare questo tipo di teatro. Il primo spettacolo che realizzammo fu ”L’ultimo nastro di Krapp ” di Samuel Becket . E fu la prima esperienza. Lo rappresentammo al circolo La Scaletta e subito dopo mettemmo sù il ” Teatro Laboratorio vicolo cieco” e il primo spettacolo fu ” Heineken blues”.



Lavoro che ricordo bene ,in una rappresentazione nella sede del sodalizio teatrale, con gli attori in calzamaglia nera che trasportavano ”con fatica” i fusti di birra. Un lavoro,come ricorda Emilio, legato a un viaggio fatto in Olanda. ” Avevamo fatto questo viaggio ad Amsterdam- ricorda l’attore, con due amici. Arrivammo in piazza Dam, che era piena di lattine di Heineken, la birra di Stato , che costava poco.

A un certo punto, erano le sei della sera , ed eravamo solo in tre: io, Franco Chita e Donato Cascione. Non c’era più nessuno, quando vedemmo arrivare all’ingresso della piazza delle autobotti con idranti, che pulirono la piazza fregandosene di chi magari stava dormendo… Dopo quella esperienza Donato scrisse delle poesie, sulla Heineken, poi prendendo spunto anche dalle sue poesie scrissi una bozza di storyboard e venne fuori ”Heineken Blues” che rappresentammo nella palestra dell’ex Gil di via Cappelluti e in altre piazze. Oltre che alla sede di Teatro laboratorio vicolocieco, in un vicinato del Sasso Caveoso, dopo la discesa del Conservatorio dove era la fontantina di ” Parobbl” . Tante repliche e un impegno teatrale e politico portato avanti da Emilio negli anni, fino allo scioglimento del circolo.



“Gli anarchici materani sono durati fino alla fine del movimento del 1968- ricorda Andrisani. E cioè quando c’e stato lo smantellamento completo, all’incontro Bologna del 1977. Su Matera il circolo produceva manifesti fatto a mano con l’invito a non votare. Poi c’erano le scritte murali .E un altro personaggio degli anarchici, di cui mi sono ricordato era Stefano ‘’ Stifano’’ Lionetti, provocatore fin dalla nascita si stendeva sul cofano della macchina e all’invito del poliziotto a scendere rispondeva che era sua perché era lo Stato. Poi c’era un ragazzo di bassa statura, lo chiamavamo Mano, diminutivo di Emanuele e faceva le scritte murali. Una volta fu sorpreso da un poliziotto mentre disegnava con la bomboletta spray e cominciò a temere, che potesse accadergli qualcosa. C’era la buonanima di Vito Genco, che era nei pressi e , a sua volta, ascoltava il poliziotto che invitava Mano a continuare a scrivere .Vito gli prese la bomboletta e rafforzò l’invito: ‘’ Che stavi scrivendo? E scrivi, scrivi…’’

Tenevamo incontri di quartiere su ‘’ Né Dio, Né stato’’ secondo la filosofia bakuniniana e poi facevamo cultura, con lo stimolo del teatro ma organizzavamo anche mostre di pittura, musica con il canzoniere, incentrato su canti di Sinistra. Lo facevamo un po’ ovunque al Fontanino, in cantina, in piazzetta, perché c’erano Filippo Moliterni e Franco Chita che sapevano suonare la chitarra’’. Un cantiere politico e di cultura insieme che aveva rapporto con altri gruppi.



” Erano compagni- commenta Emilio. Le donne? C’era il gruppo delle femministe che non accettavano i maschi, poi c’era l’Udi legato al Pci, e con un clima maschilista. Il nostro era un gruppo riconosciuto dal Nazionale di Milano, perché ci occupavamo anche della stampa anarchica come Re Nudo, Umanità nuova. Ci mandavano da affiggere manifesti 70×100 del tipo ‘’ La famiglia è ariosa e stimolante come una camera a gas’’ Oppure ‘ La pianta della marjuana annoiata non fa niente, sperando che non si annoi’. Che stagione di fermenti!”. Peccato che quel testimone sia stato raccolto da pochi…

“Ma con sommo dispiacere di quella esperienza – afferma l’agit prop Andrisani. ho continuato solo io a fare teatro. Nel tempo si tentò di fare un passo avanti, con la costituzione della cooperativa Teatrolaboratorio , ma finì male. Con la coop comprammo attrezzature come i fari. Poi per chiuderla ricomprai quei fari e qualcosa ho ancora in magazzino ‘. Sono andato avanti lasciando il nome di quella esperienza con l’Hermes teatrolaboratorio, perché Metateatro oggi, al Circo La Scaletta, è una aggregazione di associazioni ed Hermes ne fa parte’. Ho comunque e continuo ad avere tante soddisfazioni.A Matera sono molto apprezzato.Ho lavorato tanto, poi sono andato via. Se siamo arrivati a Matera capitale europea della cultura 2019 è perché qualcuno si è fatto tanto di mazzo , usando una espressione colorita ma efficace. Eravamo una aggregazione di associazioni, e non sto qui a dire i nomi, ma tante che hanno lavorato sodo. Tutto questo lavoro, come il riabitare i Sassi, dove non ci andava nessuno è merito di chi ci ha creduto, sperimentato, voluto come è stato per rione Malve dove c’eravamo noi. Eravamo quelle 450- 500 persone, che partecipavano e sostenevano associazioni, movimenti, partiti, persone, su questo o quel problema di interesse generale.Perchè condividevamo questi progetti. Malve, teatrolaboratorio vicolocieco,Dp , da Lotta Continua a Vincenzo Lufrano Pdc’i marxista leninista eravamo in sintonia, perché un compagno era un compagno. Gli stessi ‘’Uccelli’’ , un gruppo di giovani studiosi che che vennero a Matera nel 1968 per abitare in via San Giacomo a ridosso di una delle ” Cento Stanze” disabitate, per interloquire con la popolazione locale con un percorso di ”autocoscienza” sui luoghi , hanno avuto agganci con l’associazionismo locale. Non posso non dimenticare il gallerista Rocco Fontana, che aveva aperto nel Sasso Barisano ‘’Il Labirinto’’ che ci ospitò tante volte”. D’obbligo tirare fuori dallo zaino dell’agit prop un messaggio per i giovani, guardano alle esperienze del passato.



“Cosa ci siamo perso dal 1970 a oggi ? Ritengo – dice Emilio- che flussi e riflussi storici si ripetano. Si è perso quello che si doveva perdere, perché non tutto era ora . Molto era moda. E tanti di questi che erano i riferimenti essenziali hanno fatto altre scelte.. Il circolo Ottobre aveva tanti giovani che erano riferimento dei movimenti. A un certo punto hanno mollato e in un certo senso vomitato tutto quello che avevano fatto in precedenza e tanti sono passati dall’altra parte della barriccata, per opportunismo, carriera e altro ancora.

Cosi dico ai giovani? ’ Il consiglio che voglio dare, e che era un po’ il nostro motto. Su un libro anarchico , che aveva come titolo- se non erro- la rivoluzione violata scrissi ‘Ribellarsi è giusto, ribellarsi è possibile’ . E poi fintanto che la violenza di Stato si chiamerà giustizia, la giustizia proletaria si chiama violenza. La seconda sembra una citazione di istigazione alla violenza, ma è una citazione di istigazione alla giustizia che è ben diversa. La prima esortazione ‘’Ribellarsi è giusto, ribellarsi è possibile’’ è quella di non fermarsi dietro a uno smartphone o a una semplice lamentela .Ma bisogna pretendere perché la vita è una e va vissuta. Quando a me dicono ‘’voi avete rubato il lavoro ai giovani’’ rispondo che ‘’ Non è così..Ma ho semplicemente ho voluto una vita migliore . Questa vita migliore oggi non è possibile, perché manca la ribellione, la pretesa da parte dei giovani di volerla con determinazione. Dall’altra parte c’è la voce dura degli imprenditori di oggi , i padroni. Concetti che porto ancora nei miei testi teatrali. Io dall’agit prop di Bertold Brecht non mi sono mai stancato” E ce ne ha datto la dimostrazione, tanto da lasciarci una ultima riflessione sulla raccomandazione, nella regione del familismo amorale banfieldiana o del noto libro denuncia di Dorothy Zinn sull’arogmento



”Siamo vissuti in un periodo -affferma Emilio-in cui la raccomandazione era necessaria e , in un certo senso, alla portata di tutti.E’ vero che vedevamo a certi comezzi, il galoppino tale dei tali della Dc dare il pacchetto di buste ad Emilio Colombo che, sorridendo e guardandosi intorno, le metteva in tasca. E poi provvedeva a contattare, chiamare. Naturalmente questa era una raccomandazione di massa, inflazionata. Sì la dovevi avere , ma l’avevano tutti. Oggi, invece, la raccomandazione è diventata un fenomeno di pochi, perchè oggi non è possibile che un poveraccio possa avere delle raccomandazioni , perchè se non ha conoscenze resta al palo. E’ un discorso di papabili”

Le foto di scena sono di Augusto Viggiano, oggi nell’archivio fotografico del Comune di Matera, sono del lavoro ” L’ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett