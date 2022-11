A ccia appart(i)n? Unitep nelle radici di Matera

A chi appartieni? Quali sono le tue radici famigliari? E la tua storia? La domanda, spontanea, è propria di quanti per cognome e spesso rapportato al “soprannome’’ sono materani veraci, vogliono bene alla città e si indignano, per esempio, quando continua il silenzio sulle tante forzature, devastazioni ( la vicenda Murgia Timone è ancora li a dieci mesi da un ordine del giorno approvato in consiglio comunale)o dimenticanze quando si tratta di fare scelte culturali, che possano tutelare e promuovere l’identità della Città dei Sassi. Non ci meravigliamo più di tanto. E del resto con le ‘’spighe vacanti’’ (spighe, teste vuote) che continuano a far danni a vari livelli non c’è nulla di che meravigliarsi. Va, pertanto, salutata con interesse l’iniziativa dell’Università della terza età e dell’educazione permanente (Unitep) che mercoledì 30 novembre terrà un incontro- aperto alla cittadinanza- sul tema “Matera fra tradizioni, ricordi e leggende’’. E’ il luogo giusto, tra tanti allievi – archivi della memoria , per ricordare, valorizzare e, chissà, invertire la tendenza di una città che perde sempre di più la propria identità, nonostante le citazioni – spesso a vuoto- di quella che era la civiltà dei Sassi e di quello che si è conquistata per quanto ha saputo nel recente passato. Parlano i fatti, i protagonismi di scelte che si continuano a fare senza un disegno di città, con le competenze (ahinoi) e le sensibilità giuste. Provate a leggere l’Almanacco del Muv e vi accorgerete quanto si continua a ignorare e che potrebbe essere valore aggiunto per l’offerta turistica locale. Anche qui ritorna il vuoto delle “Spighe’’ delle tradizione materana…

i MERCOLEDI di UNITEP-CULTURA

attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo della cultura.

Mercoledì 30 novembre alle ore 17,00

nella sala consiliare della Provincia si parlerà di

“MATERA fra tradizioni, ricordi e leggende”

L’UNITEP, Università della terza età e della educazione permanente, prosegue la stagione culturale 2022 – 2023 con un nuovo incontro aperto alla cittadinanza nella sala consiliare della Provincia di Matera.

La comprensione del territorio e delle attività umane che in modo integrato vi si svolgono è una delle prerogative culturali dell’Unitep. Diversi corsi infatti sono orientati a queste conoscenze: L’Archeologia di Basilicata, Dialetto e tradizioni, Gastronomia materana, Le strade di Matera, Storia di Matera.

Mercoledì 30 novembre Unitep incontra il MUV – Matera di una volta, la storica associazione del “Museo virtuale della memoria collettiva” che presenterà, fra le altre sorprese:

l’Almanacco materano – viaggio nel tempo fra storie e ricordi.



Dopo una breve introduzione del presidente Unitep Costantino Dilillo, il saluto del Presidente della Provincia Piero Marrese e il saluto del sindaco di Matera Domenico Bennardi, interverranno Francesco Francione, che conduce presso Unitep il corso di Storia di Matera, e per il MUV Pasquale Doria, Nicola Laricchia, Elena Baldassarre, Riccardo Riccardi.

UNITEP, senza scopo di lucro, promuove attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come obiettivo fondamentale quello di organizzare e gestire attività didattiche, formative, partecipative per l’espressione della personalità, l’inclusione sociale e la crescita culturale della popolazione di ogni età.

