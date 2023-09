Idee, progetti e rimboccarsi le maniche per superare, è il caso di Pomarico, quella ferita lacerante che si riapre puntualmente con la franca che colpisce il cuore antico.Servono iniezioni fiducia e lavorare sulla filiera della cultura per cambiare le cose. Ci provano insieme l’associazione More della città di San Michele e Casa Netural, con un incontro in programma presso il sodalizio materano, che ha all’attivo percorsi interessanti come quelli avviati – per esempio- a Matera e a Grottole. Buon lavoro



A Casa Netural incontro con More – Azioni di Rigenerazione

Lunedì 25 settembre, alle ore 19, si terrà presso la sede dell’Associazione Casa Netural un incontro con l’Associazione MORE. L’associazione nasce a Pomarico da tre creative tornate alle origini per resistere e ri-esistere attraverso l’arte in una realtà a volte difficile. Mettendo in campo le loro competenze vogliono: riscoprire, rivalorizzare e rivitalizzare i luoghi attraverso azioni di recupero che coinvolgano la comunità locale; generare consapevolezza attraverso laboratori di arte, cinema, sostenibilità e design partecipato; creare coinvolgimento attivo attraverso un luogo di coworking aperto ai giovani del territorio.

Dell’associazione MORE fanno parte:

● Angelica, esperta in tecniche di stampa e interessata alla diffusione di un’ idea espansiva dell’opera grafica;

● Rosita, illustratrice e visual designer, cerca di connettere i Sud del mondo attraverso il disegno e l’educazione comunitaria;

● Rossana, product & graphic designer esperta in comunicazione visiva e progettazione. Sviluppa idee per renderle forme tangibili.

Durante l’incontro con loro avremo modo di confrontarci sul tema della rigenerazione rurale attraverso l’attivazione di comunità, l’arte e la cultura. Accogliendo nuovi stimoli da una realtà emergente che ha messo in atto una serie di attività molto interessanti in Basilicata.

Casa Netural Incontra è un format che ospita, innovatori, organizzazioni, esperienze collettive generative e moltiplicatrici di nuove progettualità, metodologie, best practices, dando voce non solo ai processi di successo ma anche ai fallimenti, alle complessità, alle criticità di ogni percorso. Vuole aggregare a Matera persone speciali, insieme alle loro storie e alle loro competenze per farle diventare “semi” per la comunità, ispirazioni e opportunità.

Per richiedere di partecipare all’incontro o ricevere informazioni sui prossimi eventi in programma inviare una mail a casa@benetural.com

