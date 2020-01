Erano stati annunciati tempi brevi per la pubblicazione dei bandi per la selezione pubblica interanzionale per gli incarichi di direttore generale di livello dirigenziale alla Galleria Borghese, Museo nazionale romano, Vittoriano e Palazzo Venezia della Capitale, e di direzione di livello non dirigenziale in altri 10 istituzioni museali, e tra questi il Museo nazionale di Matera, e così è stato. Per la Città dei Sassi, dopo l’anno da capitale europea della cultura, che ha fatto segnare un dato lusinghiero nella visita ai Musei statali archeologico ”Domenico Ridola” e di Arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, che fanno parti con altri musei del Polo Museale di Basilicata diretto da Marta Ragozzino, è un riconoscimento alle potenzialità e all’offerta delle due strutture che daranno vita a una realtà autonoma come il Museo nazionale di Matera. Il bando, pubblicato sul sito del Mibact , http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_2056624224.html, indica oltre ai requisiti i compiti dei neodirettori per la promozione delle strutture museali. Contano molto professionalità, idee, dinamismo e valorizzazione delle risorse, dotazione di servizi e una accurata politica di marketing che rende appetibile l’offerta e porta a ritorni in termini di visitatori e di introiti. Naturalmente occorrera’ partire da un budget adeguato e poi toccherà al neodirettore attivarsi per accrescere i numeri del neo Museo. Nessun pregiudizio verso l’arrivo di direttore stranieri – ha detto il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini- e spazio a competenze e progettualità. Del resto , come indicato all’articolo 8 del bando, sono previste retribuzioni interessanti per i neo direttori. Quelle di direzione dirigenziale generale, nei tre musei di Roma, ammontano al lordo a 145.000 euro più eventuale retribuzione di risultato, dipendente dalla valutazione annuale del direttore e dall’ammontare del fondo disponibile, per un importo fino a un massimo di euro 35.000,00. Ai direttori di livello dirigenziale non generale, come quello del Museo nazionale di Matera, spetterà un compenso di pari a euro 79.000,00, più eventuale retribuzione di risultato, dipendente dalla valutazione annuale del direttore e dall’ammontare del fondo disponibile, per un importo fino a un massimo di euro 15.000,00. Dettagli, importanti. Ma attendiamo espletamento del bando, che potrebbe concludersi- mettendo in conto possibili ricorsi o rallentamenti di percorso- entro il 2020.



I BANDI IN SINTESI PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI DEI MUSEI

Selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale di direttore dei seguenti istituti:

1 Galleria Borghese;

2 Museo Nazionale Romano;

3 Vittoriano e Palazzo Venezia.

Selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale di direttore dei seguenti istituti:

1 Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini;

2 Galleria Nazionale delle Marche;

3 Museo Archeologico Nazionale di Cagliari;

4 Museo Nazionale d’Abruzzo;

5 Museo Nazionale di Matera;

6 Palazzo Ducale di Mantova;

7 Palazzo Reale di Napoli;

8 Parco Archeologico di Ostia antica;

9 Parco Archeologico di Sibari;

10 Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura entro le ore 12 GMT del giorno 3 marzo 2020

La domanda di partecipazione – da compilare online clicca qui (per il form vedi Allegato 1) – va corredata dal curriculum vitae e da una breve lettera di motivazione (max 1000 parole) scritta in italiano e in inglese. Nell’ipotesi di domanda presentata per più di un istituto tra quelli oggetto della selezione, nella lettera di motivazione è possibile indicare un ordine di preferenza.

Il curriculum, debitamente datato e sottoscritto, deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2), dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni (Allegato 3) e dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari (Allegato 4).

La domanda deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di incarico, nel rispetto della richiamata normativa.

Ufficio responsabile del procedimento è la Direzione generale Organizzazione; responsabile del procedimento èla Dott.ssa Marisa Calvino, email: info-musei@beniculturali.it