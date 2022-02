E’ il filo conduttore del ”giovane” (l’anagrafe non conta) architetto materano Luigi ” Gigi” Acito che ha tirato fuori nell’ultima lavoro pubblicato da ” La Stamperiaedizioni” progetti, foto, tavole, analisi, considerazioni ( amare, come ha scritto nella prefazione) su mezzo secolo di ”Architetture del Novecento” a Matera tra il 1970 e il 2000. Progetti realizzati o rimasti sulla carta che meritano di essere apprezzati, studiati dai giovani e da quanti continuano a blaterare per mediocrità, ipocrisia, sui temi della ”bellezza”, del decoro urbano o della forma della città dando periodicamente il via libera a nefandezze strutturali e architettoniche, che poco hanno a che fare con la storia di una città millenaria. E questo sia che si parli dell’area direzionale, dove non sono ancora spenti gli echi delle critiche sulla stazione avveniristica della Fal accanto a quella del Novecento, che sulla ”devastata” Murgia Timone. Dove è stato attuato, tra tanti silenzi e assensi, un progetto di valorizzazione di forte impatto visivo, esaminato dalla commissione comunale speciale presieduta da Pasquale Doria ma senza che il consiglio comunale se ne sia ancora ora occupato. Altro che concorsi di idee! Nulla contro gli archistar e presunti tali. Ma riteniamo che Matera abbia professionalità di spessore, che hanno maturato esperienze sul campo e che ci mettano amore, passione per la nostra città, perchè sanno che va rispettata aldilà delle indicazioni della committenza, che non sempre è illuminata… E allora il volume è l’occasione per riaccendere luci e dibattito su quello che è stato fatto e che non va ripetuto, per progettisti e urbanisti, e amministratori locali che dovrebbero aver ‘ben chiara” forma e memoria della città .



E Luigi Acito ce ne offre la possibilità legando aspetti tecnici, antropologici, culturali, politici e di programmazione partiti da Bologna con ”La nuova cultura della città”, con le Università del centro nord che hanno avuto menti ”rivoluzionarie” o di imprenditori illuminati come Adriano Olivetti che a Matera hanno avviato e lasciato un ”laboratorio” destinato a incidere nel dibattito sul recupero del rioni Sassi. E Matera da Ettore Stella a Vincenzo Baldoni a Piergiorgio Corazza,Lorenzo Rota, Renato Lamacchia, Acito Luigi e Antonio, Mauro Saito e altri ha avuto esempi di architettura moderna, innovativa, ma con uno sguardo (dai materiali alla filosofia progettuale) che hanno tenuto conto di una tradizione da non dimenticare. Anche laddove spazi e volumetrie hanno destato perplessità, imposto soluzioni da approfondire o da collegare al tessuto urbano. E qui il termine ”ricucitura” è ritornato periodicamente, quando i ritardi di programmazione della Pubblica Amministrazione non sono riusciti o non ha voluto, a causa di pressioni e compromessi politici, a dare una risposta per tempo. Non sarebbe male, in proposito, lasciar perdere la alienante dimensione social, per guardare quanto di buono – in generale- è stato fatto o è rimasto a metà o rischia di aggravare situazioni in corso, aggravate da una carenza di confronto e dibattito su progetti non presentati alla città. Vecchia pecca…



Un dibattito, per esempio, su idee e progetti come quello scaturito da quella stagione formidabile di idee che è stato il concorso internazionale di idee sul recupero dei Sassi o su piazza Matteotti, rimasti sulla carta, avrebbero dovuto portare a lavorare in prospettiva e linearità, fuori dalle logiche dei compromessi, dei protagonismi o dell’urbanistica contratta o contattata, se preferite, che è stata la prassi consolidata degli ”scantonamenti” della buona e sensata progettazione in generale. E questo nonostante i codici di pratica, i premi nazionali e internazionali. le commissioni per il decoro e l’ arredo urbano fossero lì per essere rispettati e attuati. Restano i buoni progetti, annoverati da Gigi Acito con tanta pazienza, lungo un percorso segnato da edifici pubblici e privati, religiosi,di edilizia popolare in città e a La Martella, manufatti produttivi dal Paip al centro commerciali,spazi e di interesse culturali come il Museo Ridola (ancora oggi alle prese con la incompiuta dell’ex scuola media Alessandro Volta), degli auditorium del Conservatorio e di Casa Cava, delle piazze Vittorio Veneto, san Francesco d’Assisi e del Sedile, o legati alle potenzialità delle cave e da quelli di occasioni mancate riportate a pagina 54.



Nel libro non mancano le curiosità come la villa progettata da Marcello Fabbri al rione Serra Rifusa per Leonardo Sacco ( a quando l’apertura della biblioteca di Spine Bianche?), la levata di scudi di Bruno Zevi verso i tecnici delle Soprintendenze sull’affaccio balconata di piazza Vittorio Veneto, sul rapporto tra Matera e Renzo Piano (un’altra occasione mancata) per un progetto commissionato dall’azienda speciale Mosa ,della Camera di commercio presieduta da Angelo Tosto, sulla Civita per un laboratorio- centro multidisciplinare di formazione e restauro.



Ma ci piace ricordare, e bene ha fatto Gigi Acito, a offrire altri spunti di riflessione, anche l’opera di un fotografo e grafico come Mario Cresci che ha curato per tanto tempo, durante le amministrazioni guidate da Francesco Saverio Acito, la comunicazione per immagine del Comune. Quel logo ” Matera si progetta” è tutt’ora valido, perchè supportato dalla ricerca e del confronto.



E poi Armando Sichenze che ha lasciato tanti spunti, documenti, nel lungo lavoro fatto nella Facoltà di Architettura dell’Università di Basilicata. A Luigi Acito, che non sta fermo mai un momento, e fa bene.., l’invito a lavorare al volume sull’ultimo ventennio e magari ventiduennio se alcuni opere a cui tiene (glielo auguriamo) andranno in porto. E, se possibile, ad attivare per quanto possibili un centro documentale sull’architettura materana presso la Biblioteca ”Tommaso Stigliani” ,anche questo un Palazzo che ha visto all’opera la buona architettura di un altro collega come Renato Lamacchia. E’ una delle idee progetto per rilanciare la nostra biblioteca, luogo di cultura, ricerca e progettazione.



LA PREFAZIONE DI GIGI ACITO NEL RETRO DELLA PRIMA DI COPERTINA

Il Novecento si chiUDe tra rimpianti e contraddizioni . Al grande impegno profuso per tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico della città storica non ha corrisposto un’adeguata attenzione per la città contemporanea e nulla ha potuto evitare la sua omologazione che, inesorabilmente, è arrivata, anche se in ritardo rispetto ad altre città del Mezzogiorno. La città non è riuscita, negli ultimi decenni del Novecento, a difendere la qualità e il controllo urbanistico del proprio territorio nonostante la consapevolezza di essere stata un caso di studio straordinario. Nè l’ambito riconoscimento Unesco del 1993 è riuscito ad attivare una inversione di tendenza operando, come era giusto che avvenisse, sulle contraddizioni evidenti tra la città storica che ambiva a mostrarsi al mondo e la città nuova che si espandeva massicciamente verso suburbi senza qualità. L’architettura man mano ha perduto la capacità di ”farsi strumento attuativo di grandi disegni urbani e sociali”;tuttavia la città, conserva la sua indiscutibile identità e una sua non trascurabile bellezza che abbiamo il dovere di salvare, avendo però la capacità di riconoscere errori e reticenze, e di orientare i nostri comportamenti in difesa di una qualità sempre più diffusa per rendere più gradevole la vita dei suoi abitanti e catturare l’interesse e l’ammirazione dei suoi visitatori.