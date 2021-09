A distanza di 50 anni dalla sua pubblicazione (uscì il 9 settembre 1971) “Imagine all the people living life in peace…“, visionario verso del testo di “Imagine” di John Lennon….. i popoli della terra continuano, purtroppo, ancora solo ad immaginarlo di poter vivere in pace.

“Imagine“, era il secondo album da solista di Lennon dopo lo scioglimento dei mitici Beatles, construito insieme alla sua musa Yoko Ono e al guru del “Wall of Sound” Phil Spector, produttore discografico newyorkese che aveva influenzato non poco l’anno prima “Let it Be“, l’ultimo album dei Beatles, ed anche coprodotto il primo da solista dello stesso Lennon: “John Lennon/Plastic Ono Band“.

“Imagine” fu un immediato successo di critica e commerciale, raggiunse subito i primi posti nelle classifiche ed è considerato uno dei suoi capolavori che nel 2012 è entrato nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi stilata dalla rivista Rolling Stone.

Un brano che esce nel pieno della guerra del Vietnam e delle proteste contro l’imperialismo americano che proprio lì, nel 1975, subì la sua prima cocente sconfitta, spesso ricordata in questi giorni in cui si è assistito al fallimento dell’occupazione dell’Afghanistan.

Ma non è solo un inno alla pace questo brano che è qualcosa di più complesso, almeno nelle intenzioni dello stesso Lennon che in una intervista al Rolling Stone dichiarò: “Imagine era lo stesso messaggio di precedenti canzoni contro la guerra, ma zuccherato. Ed è diventata un successo quasi ovunque: è una canzone anti-religiosa, anti-nazionalista, anti-convenzionale e anti-capitalista, ma solo perché è coperta di zucchero viene accettata. Ora ho capito cosa bisogna fare: far passare il messaggio politico aggiungendo un po’ di miele…”.

Dunque, la bellissima melodia del brano -per stessa ammissione dell’autore- ha finito con il mettere in secondo piano l’intero messaggio contenuto nel testo che è tutt’altro che solo pacifista ma un inno di speranza più complesso per una umanità migliore.

Un brano entrato nell’immaginario collettivo è cantato in molte occasioni ufficiali quasi come un inno nazionale e utilizzato in situazioni difficili, a fronte di fatti dolorosi e lutti (i Queen lo eseguirono come tributo allo stesso John Lennon durante nel loro concerto alla Wembley Arena nel 1980 dopo il suo assassinio, Stevie Wonder lo cantò nel 1996 in memoria delle vittime dell’attentato terroristico alle Olimpiadi di Atlanta, Neil Young lo interpretò in ricordo delle vittime dell’11 settembre e Madonna per le vittime dello tsunami nell’Oceano Indiano, poi nel 2015 il pianista Davide Martello lo eseguì di fronte al Bataclan di Parigi, in ricordo delle vittime di quell’attentato terroristico).

Che l’ex Beatles volesse lanciare con questo brano un messaggio più alto lo si evince anche da un’altra intervista rilasciata a Playboy Magazine in cui dice: “Il concetto di preghiera positiva può diventare vero se solo riuscissimo a immaginare un mondo in pace, senza alcuna definizione di religione. Questo non significa che non debbano esserci le religioni, ma che bisognerebbe eliminare semplicemente il concetto secondo il quale ‘il mio Dio è più grande del tuo’. Una volta la World Church mi chiamò e mi chiese ‘Possiamo usare il testo di Imagine modificando una frase in ‘Imagine one religion’?’. Questa fu la prova che non avevano capito niente. Questa modifica avrebbe distrutto completamente il senso e l’idea della canzone”.

E oltre alla religione, per quanto riguarda il significato politico e sociale del brano, John Lennon aggiunse di essersi ispirato al Comunismo: “Nel punto in cui dice ‘Immagina non ci siano più religioni, Paesi e politica’ ricorda virtualmente il Manifesto Comunista anche se in realtà io non sono vicino al Comunismo e non mi riconosco in alcun movimento”.

Ed infatti, John Lennon non intendeva essere etichettato politicamente in alcun modo ed in merito disse: “Sono sempre stato molto aperto dal punto di vista politico sono sempre stato contro lo status quo. È abbastanza facile quando, come me, vieni cresciuto nell’odio e nella paura nei confronti della polizia, vista come un nemico naturale, e quando vieni abituato a disprezzare l’esercito come qualcosa che porta via le persone e le lascia morire da qualche parte. Ciò che voglio dire è che tutto questo riguarda la classe operaia”.

Insomma leggendo il testo di Imagine si ha la consapevolezza che quelle parole vanno ben oltre specifici ideali (sebbene ne contengano indiscutibilmente l’afflato) e per questo è possibile che venga cantata da tutti, comunque la si pensi, perchè tutti in fondo si sogna un mondo diverso e migliore di questo. Una prova ulteriore dello straordinario volare alto di questo artista strappatoci via troppo presto…e chissà quanto altro avrebbe potuto farci immaginare sulle note di tutte quelle composizioni che non ha potuto mai più regalarci.

Ed eccoli a seguire sia il teso in inglese che in italiano (traduzione in italiano di Ermanno Tassi) del brano:

Imagine

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today…

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace…

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one

Immaginate

Immaginate che non ci sia alcun paradiso

Se ci provate è facile

Nessun inferno sotto di noi

Sopra di noi solo il cielo

Immaginate tutta le gente

Che vive solo per l’oggi

Immaginate che non ci siano patrie

Non è difficile farlo

Nulla per cui uccidere o morire

Ed anche alcuna religione

Immaginate tutta la gente

Che vive la vita in pace

Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno vi unirete a noi

Ed il mondo sarà come un’unica entità

Immaginate che non ci siano proprietà

Mi domando se si possa

Nessuna necessità di cupidigia o brama

Una fratellanza di uomini

Immaginate tutta le gente

Condividere tutto il mondo

Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno vi unirete a noi

Ed il mondo sarà come un’unica entità.