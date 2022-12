50 ”petali” di militanza per ricordare Tommaso Fiore

E ognuno di quei petali, che compongono il suo cognome, a 50 anni dalla morte, saranno segnati dalla sua vena e dal suo impegno meridionalista, antifascista, di intellettuale e amministratore comunale impegnato, capace di leggere anzitempo l’evoluzione di fatti e situazioni che sono andati oltre la sua Altamura ”capitale” di una murgia che è tanta parte della storia del Mezzogiorno. Il comitato cittadino, che dovrà ricordare Tommaso Fiore con una serie di eventi per tutto il 2023, sta lavorando con serietà e impegno ‘facendo rete’ con tante realtà di Puglia e Basilica, del Piemonte e di altre regione che porteranno – ne siamo certi – valore aggiunto all’asfittico dibattito sul come rimboccarsi le maniche per restituire dignità al Sud. Un impegno che va oltre il retorico ripiegarsi su progetti e opportunità del Piano nazionale di riprese e resilienza. Fiore puntava a un ”disegno” di crescita e di riscatto con uomini e donne protagonisti. E quel disegno può tornare a crescere come un Fiore…



COMUNICATO STAMPA

Presentazione del Comitato del cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore

Il 15 dicembre si è svolta presso la sede della Proloco, in piazza Repubblica ad Altamura, la conferenza stampa di presentazione del Comitato cittadino, costituitosi lo scorso 5 dicembre, per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore.

L’avv. Michele Ventricelli, presidente del Comitato, ringraziando per l’ospitalità la PROLOCO di Altamura,ha illustrato le motivazioni della sua costituzione che è scaturita dalla volontà di alcuni soggetti a livello individuale e/o espressione di associazioni e di Enti e cioè: come Pino Lomurno e Lucia Perrone (ANPI),

Pasquale Sardone (ABMC) e Gennaro Zubbo (CAMPO 65 APS).

In seguito ha tratteggiato i principi e le idee del percorso regionale e nazionale che sono alla base del progetto e delle iniziative che saranno realizzate nel corso di tutto il 2023, in ricordo della morte di Tommaso Fiore

avvenuta il 4 giugno 1973.

Ha poi precisato che il Comitato ha in corso di definizione le collaborazioni con l’Istituto per la storia dell’antifascismo e della storia contemporanea (IPSAIC) di Bari e con l’ABMC di Altamura, mentre sono già avviate con l’ANPI e Campo 65 APS, ma è comunque aperto alle collaborazioni con altri soggetti individuali

e collettivi sia privati che pubblici, quindi anche con il Comitato tecnico scientifico nominato dal Comune di Altamura.

Ha aggiunto che ci sono anche contatti già avviati con gli Istituti e centri di ricerche come il Centro Carlo Levidi Matera, l’Istituto Gobetti di Torino e l’Accademia Vivarium novum di Frascati. Sottolineando che sarà

importante la collaborazione che si potrà avere con la Casa Editrice Laterza di Bari.

È successivamente, passato ad illustrare brevemente gli appuntamenti che prevedono eventi diversi come la presentazione di nuovi libri e l’approfondimento sulla poliedricità di interessi di Tommaso Fiore attraverso

convegni nei quali si parlerà della sua formazione scolastica a Conversano e universitaria a Pisa (allievo di Giovanni Pascoli), del suo ritorno ad Altamura con l’attività politica antigiolittiana e contro il trasformismo nazionale e locale del deputato Pasquale Caso, del famoso episodio dell’incendio al Municipio, e ancora

dell’interventismo nella Grande guerra e dell’esperienza di sindaco della città di Altamura.

Ventricelli ha sottolineato che si affronterà la feconda attività del Fiore nel primo congresso del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) svoltosi a Bari nel 1944, insieme a CAMPO 65, nell’ambito della Rassegna di storia 2023 sulla Liberazione. Infine ci saranno momenti per ricordare i luoghi di Tommaso Fiore ad Altamura.

Ha quindi riepilogato in sintesi gli altri appuntamenti mensili che partiranno dal prossimo gennaio con il ricordo di Tommaso Fiore antifascista e il contributo dell’ANPI sull’antifascismo con il prof. Ferdinando

Pappalardo e il prof. Tommaso Fiore, nipote; la presentazione di libri in febbraio e marzo del volume L’Italia vista dal sud di Rosarianna Romano, con la partecipazione del prof. Vito Antonio Leuzzi e del prof. Leo

Palmisano , che contiene un confronto tra Tommaso Fiore e Alessandro Leogrande e il racconto romanzato La bellezza e il coraggio di Paolo Comentale relativo alla giornata del 28 luglio 1943, tragica per Tommaso Fiore nella quale coincise la sua liberazione con la morte del figlio Graziano e altri, uccisi fucilate perché manifestavano esultanti per la caduta del fascismo. Mentre i convegni dei successivi mesi verteranno sul liberalismo e azionismo con il prof. Domenico Fazio; sul classicismo di Tommaso Fiore con il prof. Daniele Maria Pegorari, la professoressa Lea Durante e la professoressa Claudia Mazzilli. Anticipa, infine, che a giugno grazie alla collaborazione con l’istituto Gobetti di Torino e al suo Direttore Polito ci si soffermerà sul rapporto di Tommaso Fiore con i grandi intellettuali del Novecento.



Il presidente conclude la sua presentazione riferendo che gli eventi proseguiranno approfondendo i temi del combattentismo e il meridionalismo con gli intellettuali lucani, argomenti che saranno affrontati con l’IPSAIC

e il Centro Carlo Levi.

Lucia Perrone, al termine, ha aggiunto che ci sarà il coinvolgimento delle scuole tenendo conto della programmazione scolastica e che si tratterà del pacifismo di Tommaso Fiore, maturato dopo la tragica

esperienza nelle trincee della Grande Guerra e nel corso della Guerra fredda e dell’installazione della basi missilistiche sulla Murgia.

Michele Ventricelli ha chiuso il suo intervento leggendo un brano di Tommaso Pedio scritto a pochi giorni dalla morte di Tommaso Fiore: … Tommaso Fiore ci ha insegnato che il problema del nostro paese è principalmente un problema di giustizia morale. Per vincere i nostri mali non basta promuovere soltanto lo

sviluppo economico delle regioni meridionali, ma occorre anche, soprattutto, modificare il costume, liberarele coscienze, trasformare il «cafone» in uomo e in cittadino che sappia conquistare e difendere con dignità il

proprio avvenire …