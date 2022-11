33… E spieghiamo il “Cristo’’ del Don Carlo Levi

Nulla è affidato al caso e la natura, con tutto il Creato, uomini e donne comprese, procedono secondo una progressione numerica che compensa e si armonizza nel solco di nomi, episodi, date e quanto altro può servire, e così è stato a don Carlo Levi – medico, scrittore, artista,politico- per redigere il celeberrimo ‘’ Cristo si è fermato ad Eboli. Il numero di riferimento è il 33, quello degli anni di Cristo, della via Crucis e del proverbiale ‘’ Dica 33’’ della medicina moderna. A ricordarcelo e Gianni Maragno, poliedrico studioso di fatti locali che ci ha fatto sapere di aver ideato l’opera ‘’ Don Carlo Levi’’, basandosi su ricerche personali, e di essere autore del libretto. Ci aggiungiamo la sinossi e, naturalmente, vi invitiamo ad assistere al concerto della Camerata Musicale- del quale parliamo in altri servizi- domani sera a Ferrandina e il 1 dicembre al Teatro Guerrieri di Matera



Don Carlo Levi

Cristo si è fermato a Eboli

Strano titolo quello del romanzo più famoso di Carlo Levi, nato il 29 novembre del 1902 e giunto al confino a Grassano il 3 agosto del 1935 all’età di 33 anni, gli anni di Cristo.

Il 33 è ricorrente nelle vicende di Levi, che, nel fare ritorno a Grassano dopo il confino, evidenziò: “quando sono arrivato qui avevo la metà degli anni che ho ora”; anche il romanzo venne realizzato in 330 cartelle e riporta la data di chiusura 18-7-44 la cui sommatoria è 33.

Le parentele, le affinità sono complicate da svelare, persino per un intellettuale del calibro di Levi. Nell’Archivio di Stato di Matera sono conservati documenti importanti riguardo a Levi e alle sue vicende amorose. Il medico, pittore e scrittore due settimane dopo il suo arrivo a Grassano ricevette la visita di Paola Levi, coniugata Olivetti. La qualificò come sua cugina, ma i carabinieri, che pure erano a conoscenza della loro relazione amorosa e anche dell’assenza di legami di parentela, non impedirono ai due amanti una luna di miele di due settimane. Diverso il trattamento riservato alla bella lettone, Vitia Gouveritch, anch’essa coniugata, residente a Parigi e appartenente al movimento di Giustizia e Libertà. Per ordine della Questura, Vitia non doveva incontrare Levi. Fu questa la ragione del trasferimento di Carlo ad Aliano (Gagliano nel romanzo), realtà più circoscritta e ben più distante dallo scalo ferroviario.

Il trasferimento ad Aliano venne vissuto come un tradimento da parte di Levi, che legò le proprie vicende personali a quelle del Don Carlo di verdiana memoria.

Levi era un grande appassionato di lirica e nel primo quadro del suo Cristo si è fermato a Eboli narrò del disastro automobilistico del 17 settembre 1926, che vide coinvolta la banda musicale di Grassano. Era a conoscenza, inoltre, del disastro ferroviario che avvenne in quel di Grassano, nel quale trovarono la morte il direttore di orchestra e i cantanti di una compagnia di bel canto. Gli sciagurati stavano recandosi a Brindisi per poi imbarcarsi per Corfù, dove avrebbero inaugurato la stagione lirica con il Don Carlo di Verdi. Don Carlo è proprio l’appellativo con cui i contadini di Grassano prima e Aliano dopo si rivolgevano affettuosamente a Levi.

Don Carlo Levi è un’Opera nell’Opera. Carlo Levi e Adriano Olivetti sono al San Carlo di Napoli, spettatori del Don Carlo di Verdi, ma un po’ per volta ne divengono i protagonisti assorbiti dalla complicata trama basata sul tradimento della Principessa di Eboli.

Povero Cristo Don Carlo tradito dalla principessa Eboli!