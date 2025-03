300 ‘’Ospiti’’ a Torre Annunziata per il matrimonio romano di Villa Poppea

Un tuffo nel passato con rito nuziale dell’antica Roma che ha richiamato 300 visitatori . La rievocazione , organizzata per la giornata internazionale delle donna, è stata promossa da Archeoclub d’Italia, Parco Archeologico, Gruppo Oplontino, Associazione Ospitalità Diffusa, e ha colpito non poco gli ‘’invitati’’ che hanno seguito i diversi aspetti sul piano gestuale, dei contenuti e della scenografia, fino all’unione delle mani degli sposi. Nerone, che fece edificare la villa, oggi proprietà dello Stato, è pronto a organizzare una nuova festa…



Comunicato Stampa

Un boom di ingressi alla rievocazione storica tenutasi alla Villa di Poppea per la Giornata Internazionale della Donna.

Mirella Azzurro (Presidente Archeoclub D’Italia sede di Torre Annunziata):“ La rievicazione di un matrimonio di epoca romana, è stato un grande successo. Ben 300 visitatori in poco più di tre ore alla Villa di Poppea, la domus della moglie di Nerone. Ringrazio la direzione del Parco Archeologico”.

Un successo targato Archeoclub d’Italia, Parco Archeologico, Gruppo Oplontino, Associazione Ospitalità Diffusa.

Aldo Avvisati (Presidente di AreVod – Ospitalità Diffusa):“ La fruizione del patrimonio culturale ma anche del patrimonio paesaggistico contribuisce in maniera notevole al turismo dei nostri territori. Noi ci crediamo e crediamo nelle sinergie sul territorio vesuviano”.

Corrado Cuccurullo (sindaco di Torre Annunziata):“Torre Annunziata crede alla valorizzazione del suo patrimonio culturale che è principalmente patrimonio archeologico. Abbiamo anche le terme di epoca romana”.

“E’ stato un grande successo per la Villa di Poppea di Torre Annunziata. In poco più di tre ore, l’evento promosso da Archeoclub d’Italia, nell’ambito della Giornata Internazionale della donna, ha registrato ben 300 visite. Abbiamo portato in scena un matrimonio così come avveniva nell’antica Roma. Un grande evento inquadrato nell’ambito delle iniziative previste dal Parco archeologico di Pompei, organizzato da Archeoclub in collaborazione col Gruppo storico Oplontino e con Ospitalità Diffusa. Gli itinerari guidati, gratuiti, nella villa di Poppea con un approfondimento sul matrimonio nell’antica Roma, hanno ottenuto un notevole successo. Le scene di rievocazione storica sono state ben quattro. La sposa ha depositato la bambola, ricordo dell’infanzia, simbolo della verginità, nel larario e che prima del matrimonio veniva deposta sull’altare della dea Venere; le ornatrices hanno pettinato la sposa e le hanno adornato le chiome con una coroncina di fiori su cui poi hanno poggiato il flammeum, il velo arancione; lo sposo col suo corteo di parenti e amici è andato incontro alla sposa. Entrambi hanno poi firmato il contratto di matrimonio imprimendo un sigillonella tabula cerata. Poi si è svolta l’ultima scena. La pronuba, la matrona, la donna già sposata, ha unito le mani destre degli sposi e si è conclusa così la prima parte del matrimonio. Inoltre i vistatori hanno potuto ammirare anche le bellezze della Villa di Poppea, la domus della moglie di Nerone, come gli affreschi di secondo, terzo e quarto stile, ma anche sculture che sono molte e belle. Tutti si sono calati nell’atmosfera antica ”. Lo ha affermato Mirella Azzurro, Presidente Archeoclub d’Italia di Torre Annunziata.

Fondamentale il contributo del Gruppo Oplontino di rievocazione storica ma anche dell’Associazione Ospitalità Diffusa

“Noi raggruppiamo strutture ricettive del vesuviano e operatori turistici. Cerchiamo di fare attività di promozione e di accoglienza degli ospiti – ha dichiarato Aldo Avvisati, Presidente di AreVod, l’Associazione Ospitalità Diffusa – e tengo a dire che la fruizione del patrimonio culturale ma anche del patrimonio paesaggistico contribuisce in maniera notevole al turismo dei nostri territori. Noi ci crediamo e crediamo nelle sinergie sul territorio vesuviano”.

Presente anche l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo.

“La città intera crede nella valorizzazione della Villa di Poppea come occasione di riscatto e di rilancio turistico, ma non solo della Villa di Poppea. A Torre Annunziata abbiamo la Villa B che può essere collegata alla Villa A – ha dichiarato Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata, nel napoletano – alla Villa di Poppea, abbiamo le Terme di epoca romana. Dunque abbiamo più risorse di tipo archeologico che possono essere utilizzate per il rilancio turistico di Torre Annunziata”.

