29 settembre….tra Battisti e il compleanno della CGIL!

Il 29 settembre, scagli la prima pietra chi non pensa, o addirittura comincia a canticchiare, a quel magico….”seduto in quel caffè, io non pensavo a te….“, uno dei tanti capolavori di Lucio Battisti portato al successo per prima dai mitici “Equipe84“. Magari ricordando qualche evento che riguarda la propria vita, se non addirittura il compleanno. E a proposito di compleanni è oramai routine il riverberarsi della strana coincidenza della nascita in questo stesso giorno del defunto cavaliere e di Pier Luigi Bersani. Ma questa è anche la data di nascita della più grande sindacato italiano: la CGIL. Infatti, il 29 settembre 1906 nasceva la Confederazione generale del lavoro: 500 delegati, in rappresentanza di 250 mila iscritti, ne proclamano la costituzione al Congresso di Milano “per ottenere e disciplinare” – da Statuto, art. 1 – “la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro“. Cinquant’anni dopo Giuseppe Di Vittorio scriveva: “A misura che avanzava il movimento sindacale, si sviluppavano le lotte e si strappavano nuovi miglioramenti economici e sociali, il pigro capitalismo italiano veniva scosso dal suo letargo.” Gli anni sono passati, il sistema capitalista -giunto alla sua deriva finanziaria- è ancora forte e forte è lo sfruttamento del lavoro, per cui quei valori e quelle lotte sono sempre rimaste le stesse, sempre più attuali. E prezioso il ruolo di un sindacato che mantiene la barra nella direzione indicata nell’atto di nascita. Il racconto completo, nella rubrica Buona Memoria, su Collettiva.it . Ed essendo una organizzazione pop, chiudiamo con un pò di musica. Buon compleanno Cgil!

